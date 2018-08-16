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未成年時涉夜店殺警案 王姓男子判刑4年

發稿時間：2018/08/16 17:26

最新更新：2018/08/16 17:26

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（中央社記者蕭博文台北16日電）王姓男子涉及103年的北市夜店殺警案，朝被圍毆倒地的員警薛貞國踢了兩腳。高院更一審認定王男觸犯聚眾妨害公務施強暴致人於死罪，考量王男案發時未成年，今天判刑4年。

全案緣於曾威豪與劉芯彤於民國103年9月，在台北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，事後糾眾前往尋釁鬥毆；時任信義分局的員警薛貞國得知後到場處理，遭曾男等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

王姓男子涉案時未成年，與友人一同前往案發現場，在薛貞國被人從夜店大廳拖到騎樓時，衝破人牆靠近薛貞國，朝倒臥在地的薛貞國的右後腰踢了2腳。

台北地方法院少年法庭審理，依聚眾鬥毆下手傷人致死罪判處王男4年徒刑，台灣高等法院二審也維持4年徒刑。

但最高法院認為，應釐清王男下手時是否知道薛貞國是警察，攸關是否應依聚眾妨害公務施強暴致人於死罪論罪，因此將全案發回高院更審。

高院更一審認為，案發時現場有人大喊「他是警察不要打」，王姓男子也坦承下手時知道薛貞國是警察，今天改依聚眾妨害公務施強暴致人於死罪論罪。

更一審考量，王姓男子犯案時未滿18歲，依刑法規定減輕其刑，另考量王男非居犯罪主導地位，因一時衝動在現場情緒激化氛圍下犯案及坦承犯行，判刑4年，仍可上訴。

另方面，曾威豪等人二審時被依聚眾鬥毆致人於死罪判刑，包括曾威豪10年、曾妻劉芯彤9年、蕭叡鴻13年、許淳凱13年，案件上訴最高法院中。（編輯：張銘坤）1070816

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