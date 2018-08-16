/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 漫博基本工資RCA85度C
>rss

RCA案三審宣判 民團：被告公司應立即道歉

發稿時間：2018/08/16 17:55

最新更新：2018/08/16 17:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王揚宇台北16日電）RCA工傷求償案，最高法院今判262人獲賠新台幣5億多元確定；工傷協會、RCA員工關懷協會發表聯合聲明指出，就確定判決部分，RCA、GE、湯姆笙等公司應立即向全體RCA勞工道歉。

最高法院審理台灣美國無線電公司（RCA）工傷求償案，今天上午11時判決結果出爐，RCA等4間公司應賠償死傷的262人5億元確定，另將其他246人發回更審，全案部分確定。

聯合聲明指出，針對本案有一半的會員勝訴，另一半生死未卜，歷經5230天的等待，「聽到這樣的判決結果，最高法院讓我們失望了」，但依確定判決內容，呼籲RCA、GE、湯姆笙等公司應立即向全體RCA勞工正式道歉，並提出整體解決方案。

此外面對未完的訴訟，聲明指出，會陪著尚未判賠的會員回到台灣高等法院，與律師、專家顧問一同打完這場延長賽，「我們並沒有輸」。

聯合聲明中也提到，本次遭發回更審的人，多數為C組未發病的勞工，他們在歷審都主張，企業主提供不良的勞動環境、惡意隱匿毒害事實，使全體勞工健康風險都提高，甚至因眼見同事紛紛發病過世，或擔憂孩子的健康會被影響，而長期恐慌、憂慮；遺憾的是，最高法院這次未採納以上主張、略顯保守。

此外對於今天最高法院作出勝訴判決部分，工傷協會與RCA員工關懷協會予以肯定。

聲明稿中也提到，除要求被告公司要向受害者正式道歉，更要追究至1969年RCA營運之始，歷任執政者、行政官僚是否明知污染毒害事實，卻繼續給予各項優惠，最後甚至縱放跨國資本罪犯。蔡英文政府及桃園市長鄭文燦，理應站在當前執政角色，對於污染工傷案件公開道歉，並且嚴厲究責。（編輯：陳怡璇）1070816

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年

廣島原爆73週年

一週重要新聞影像回顧（0805-0811）

一週重要新聞影像回顧（0805-0811）

阿帕契成軍典禮

阿帕契成軍典禮

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年
廣島原爆73週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP