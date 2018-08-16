RCA案三審宣判 民團：被告公司應立即道歉

（中央社記者王揚宇台北16日電）RCA工傷求償案，最高法院今判262人獲賠新台幣5億多元確定；工傷協會、RCA員工關懷協會發表聯合聲明指出，就確定判決部分，RCA、GE、湯姆笙等公司應立即向全體RCA勞工道歉。



最高法院審理台灣美國無線電公司（RCA）工傷求償案，今天上午11時判決結果出爐，RCA等4間公司應賠償死傷的262人5億元確定，另將其他246人發回更審，全案部分確定。



聯合聲明指出，針對本案有一半的會員勝訴，另一半生死未卜，歷經5230天的等待，「聽到這樣的判決結果，最高法院讓我們失望了」，但依確定判決內容，呼籲RCA、GE、湯姆笙等公司應立即向全體RCA勞工正式道歉，並提出整體解決方案。



此外面對未完的訴訟，聲明指出，會陪著尚未判賠的會員回到台灣高等法院，與律師、專家顧問一同打完這場延長賽，「我們並沒有輸」。



聯合聲明中也提到，本次遭發回更審的人，多數為C組未發病的勞工，他們在歷審都主張，企業主提供不良的勞動環境、惡意隱匿毒害事實，使全體勞工健康風險都提高，甚至因眼見同事紛紛發病過世，或擔憂孩子的健康會被影響，而長期恐慌、憂慮；遺憾的是，最高法院這次未採納以上主張、略顯保守。



此外對於今天最高法院作出勝訴判決部分，工傷協會與RCA員工關懷協會予以肯定。



聲明稿中也提到，除要求被告公司要向受害者正式道歉，更要追究至1969年RCA營運之始，歷任執政者、行政官僚是否明知污染毒害事實，卻繼續給予各項優惠，最後甚至縱放跨國資本罪犯。蔡英文政府及桃園市長鄭文燦，理應站在當前執政角色，對於污染工傷案件公開道歉，並且嚴厲究責。（編輯：陳怡璇）1070816