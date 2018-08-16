路見不平助警逮人 藝人兄宋德威樂獲表揚

（中央社記者程啟峰高雄16日電）藝人宋新妮哥哥宋德威多年來見義勇為，協助警方逮人10餘次。他日前又協助警方逮捕一名肇逃少女，今天獲警方表揚時表示，「甘願做、歡喜受」，在安全的情況下，對的事要去做。



10日下午1時左右，一名女學生無照騎機車在高市鹽埕區新樂街撞倒一對母女掉頭就走，儘管被撞的被害人倒地大喊「你不要跑，撞人了還跑」，她仍加足馬力逃竄。



宋德威當時騎機車搭載友人路過，飛車一路尾隨肇逃的少女約15分鐘，直到離事發地約5公里的中華路與河北路口，趁肇逃少女停下，上前將她攔住並同步報警；友人則在後座全程以手機錄影存證。



宋德威詢問肇事少女為何要跑，肇事少女說：「我沒有駕照，我現在回去現場，看看他們傷勢如何，拜託不要找警察來，拜託。」警方隨後趕到將肇逃少女帶回偵辦，被撞的母女則傷勢不重，十分感謝宋德威協助警方逮人。



高雄鹽埕警分局長劉安杰今天頒感謝狀表揚宋德威及友人陳佩琪見義勇為的義行。



宋德威表示，「甘願做、歡喜受」，他會盡最大的努力幫助更多需要協助的人。只要是對的，在安全的情況下，「做，就對了」。



陳佩琪說，台灣是個給機會、給掌聲的社會，回想這次協助蒐證短短5公里，過程彷彿電影警匪追逐一般，她也肯定線上警網，在獲報後，火速趕抵現場積極辦案。



警方表示，這是宋德威近8年來第12次協助警方逮人的義舉。陳佩琪是美容師，也是山地越野跑者、攝影玩家。宋德威短小精幹，曾受過格鬥、山訓、搜索救護等特殊訓練。兩人除見義勇為協助警方逮人，也多次幫忙山域救難及城市救護案件。（編輯：吳佳穎/吳協昌）1070816