城市盃青少棒23日開打 台灣球隊力拚冠軍

2017年台北城市盃青少年棒球錦標賽將於23日開打，此次總計32支國、內外球隊參賽，其中台灣有21支球隊參賽，地主台北市有大理、重慶、陽明、長安共4隊報名；台灣桃園市新明國中曾在城市盃拿下3次冠軍，為台灣球隊最多，此次也有報名參賽。（城市盃大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 106年12月22日

（中央社記者謝靜雯台北22日綜合報導）2017年台北城市盃青少年棒球錦標賽將於明天開打，此次總計32支國、內外球隊參賽，台灣上一次在城市盃稱霸是2012年桃園新明國中，今年力拚將冠軍留在台灣。



城市盃青少年棒球賽從2005年開始舉辦，日本隊一直以來在比賽成績亮眼，曾6度稱霸，今年日本總計8支球隊參賽，包括去年的冠軍豐田，以及名古屋、松山、靜岡、福岡、大阪、和歌山和宮崎。



除了日本外，另有香港隊，韓國則派出首爾、京畿道2支球隊出征，台灣總計21支球隊參賽，地主台北市有大理、重慶、陽明、長安共4隊報名；台灣桃園市新明國中曾在城市盃拿下3次冠軍，為台灣球隊最多，此次也有報名參賽。



台北市副市長陳景峻今天在開幕典禮上表示，城市盃具有非常好的歷史，賽事具有一定規模，吸引日本、韓國、台灣等地優秀選手來台參賽，棒球在亞洲屬於主流運動，希望透過賽事增進選手球技，也讓球員互相切磋交流。



台北市體育總會棒球協會理事長陳炳甫也說，城市盃一開始只有12支球隊，現在規模擴展到32支球隊，「棒球不一定是球員以後的工作，但希望當成他們一輩子的興趣，盼各位能熱愛棒球、尊重棒球，注重品德」。



城市盃明天開打，比賽地點分別在台北天母、新生和觀山棒球場，冠軍預計27日出爐。1061222