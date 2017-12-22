/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 勞基法彭淮南肯亞冬至
>rss

城市盃青少棒23日開打 台灣球隊力拚冠軍

發稿時間：2017/12/22 22:04

最新更新：2017/12/23 07:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2017年台北城市盃青少年棒球錦標賽將於23日開打，此次總計32支國、內外球隊參賽，其中台灣有21支球隊參賽，地主台北市有大理、重慶、陽明、長安共4隊報名；台灣桃園市新明國中曾在城市盃拿下3次冠軍，為台灣球隊最多，此次也有報名參賽。（城市盃大會提供）中央社記者謝靜雯傳真　106年12月22日2017年台北城市盃青少年棒球錦標賽將於23日開打，此次總計32支國、內外球隊參賽，其中台灣有21支球隊參賽，地主台北市有大理、重慶、陽明、長安共4隊報名；台灣桃園市新明國中曾在城市盃拿下3次冠軍，為台灣球隊最多，此次也有報名參賽。（城市盃大會提供）中央社記者謝靜雯傳真　106年12月22日

（中央社記者謝靜雯台北22日綜合報導）2017年台北城市盃青少年棒球錦標賽將於明天開打，此次總計32支國、內外球隊參賽，台灣上一次在城市盃稱霸是2012年桃園新明國中，今年力拚將冠軍留在台灣。

城市盃青少年棒球賽從2005年開始舉辦，日本隊一直以來在比賽成績亮眼，曾6度稱霸，今年日本總計8支球隊參賽，包括去年的冠軍豐田，以及名古屋、松山、靜岡、福岡、大阪、和歌山和宮崎。

除了日本外，另有香港隊，韓國則派出首爾、京畿道2支球隊出征，台灣總計21支球隊參賽，地主台北市有大理、重慶、陽明、長安共4隊報名；台灣桃園市新明國中曾在城市盃拿下3次冠軍，為台灣球隊最多，此次也有報名參賽。

台北市副市長陳景峻今天在開幕典禮上表示，城市盃具有非常好的歷史，賽事具有一定規模，吸引日本、韓國、台灣等地優秀選手來台參賽，棒球在亞洲屬於主流運動，希望透過賽事增進選手球技，也讓球員互相切磋交流。

台北市體育總會棒球協會理事長陳炳甫也說，城市盃一開始只有12支球隊，現在規模擴展到32支球隊，「棒球不一定是球員以後的工作，但希望當成他們一輩子的興趣，盼各位能熱愛棒球、尊重棒球，注重品德」。

城市盃明天開打，比賽地點分別在台北天母、新生和觀山棒球場，冠軍預計27日出爐。1061222

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP