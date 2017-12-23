美羽球國際挑戰賽 呂氏兄弟連袂爭冠

（中央社記者曹宇帆洛杉磯22日專電）2017美國羽球國際挑戰賽今天結束所有4強賽事，中華男子好手呂佳彬與呂家弘兄弟，在男雙與男單項目皆擊敗地主選手，連袂晉級明天的冠軍賽。



呂佳彬與弟弟呂家弘報名本屆男雙項目前，從沒搭檔練習，可說參賽就是首次搭配，全靠臨場發揮，卻連戰皆捷，甚至目前男雙世界排名第32的印度組合阿特里（Manu Attri）與芮迪（B. Sumeeth Reddy）都是手下敗將，兩人精湛球技堪稱是今年度挑戰賽的亮點。



晚間呂氏兄弟對戰地主美國籍的艾卡拉（Mark Shelley ALCALA）搭檔賈普（Phillips JAP），無懼地主觀眾一面倒替艾賈配加油的聲量，兩人以強而有力的扣殺與刁鑽球路回擊，一路壓制對手不給任何喘息機會。最後雙呂以2個21比14直落2拿下勝利。



賽後呂佳彬接受記者訪問表示，即使弟弟的主項是單打，不習慣雙打，在場上難免攻守輪替有些小尷尬，但就個人基本能力、經驗，他與弟弟比對手更勝一籌，因此發揮正常，所以打得很流暢。



他說，基本上他們這次挑戰雙打沒什麼壓力，就是正常發揮平日訓練的成果，精準把球打到自己預測的位置，沒想太多。



明天冠軍戰，這對兄弟檔將迎戰英格蘭的艾里斯（Marcus Ellis）和朗格里奇（Chris Langridge）。



根據世界羽球聯盟（BWF）官網公布的世界排名，呂佳彬與呂家弘的對手，目前男雙世界排名第25。



呂家弘說，沒碰過英格蘭的選手，之前也沒看過他們打球，更是首次與他們交手，明天能打多少算多少，希望能贏，但就是盡力。



稍早男單4強賽，呂家弘以21比16、21比18直落2擊敗賈普，也將在明天與來自加拿大的桑吉爾斯（B.R. Sankeerth）爭冠。1061223