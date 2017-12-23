/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 勞基法彭淮南肯亞冬至
>rss

林家正107年再投入大聯盟選秀 力拚前5輪

發稿時間：2017/12/23 17:35

最新更新：2017/12/23 18:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 赴美就學的台灣捕手林家正（前）2016年成為史上第一名在大聯盟選秀會上獲選的台灣球員，但他放棄簽約盼強化自我。林家正說，2018年會再投入大聯盟選秀。中央社記者謝靜雯攝　106年12月23日赴美就學的台灣捕手林家正（前）2016年成為史上第一名在大聯盟選秀會上獲選的台灣球員，但他放棄簽約盼強化自我。林家正說，2018年會再投入大聯盟選秀。中央社記者謝靜雯攝　106年12月23日

（中央社記者謝靜雯新北23日電）台灣赴美亞利桑那州立大學讀書的捕手林家正，去年成為史上第一位在大聯盟選秀會上獲選台灣球員，但他放棄簽約，希望強化自己，林家正說，明年再投入大聯盟選秀，目標前5輪。

林家正高中就讀穀保家商，只讀了一個學期就赴美求學，去年高中畢業投入大聯盟選秀，出色的捕手能力備受關注，水手隊在第16輪第477順位選中他，成為史上第一位在大聯盟選秀會上獲選的台灣球員。

林家正當時表示，希望讓自己更充實，期許提升打擊實力，希望爭取更好的選秀順位，因此放棄與水手簽約；今天穀保家商舉辦OB賽，林家正也有出席，談起今年球季表現，「這個球季對我來說很重要」，在打擊方面也有明顯的進步。

今年林家正也獲推薦參加鱈魚角夏季聯盟（Cape Cod Baseball League）表現不錯，去年選擇先讀大學的原因之一，就是希望提升打擊，「今年打擊方面進步多，包括面對對手的調整，都越來越好」。

林家正證實，明年將再投入大聯盟選秀，他也提到去年參加選秀時，約有5支職業球隊接觸，但這一年慢慢打出成績，現在約有20幾支球隊接觸，希望明年選秀爭取好的選秀順位，「目標前5輪」。1061223

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP