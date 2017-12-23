林家正107年再投入大聯盟選秀 力拚前5輪

赴美就學的台灣捕手林家正（前）2016年成為史上第一名在大聯盟選秀會上獲選的台灣球員，但他放棄簽約盼強化自我。林家正說，2018年會再投入大聯盟選秀。中央社記者謝靜雯攝 106年12月23日

（中央社記者謝靜雯新北23日電）台灣赴美亞利桑那州立大學讀書的捕手林家正，去年成為史上第一位在大聯盟選秀會上獲選台灣球員，但他放棄簽約，希望強化自己，林家正說，明年再投入大聯盟選秀，目標前5輪。



林家正高中就讀穀保家商，只讀了一個學期就赴美求學，去年高中畢業投入大聯盟選秀，出色的捕手能力備受關注，水手隊在第16輪第477順位選中他，成為史上第一位在大聯盟選秀會上獲選的台灣球員。



林家正當時表示，希望讓自己更充實，期許提升打擊實力，希望爭取更好的選秀順位，因此放棄與水手簽約；今天穀保家商舉辦OB賽，林家正也有出席，談起今年球季表現，「這個球季對我來說很重要」，在打擊方面也有明顯的進步。



今年林家正也獲推薦參加鱈魚角夏季聯盟（Cape Cod Baseball League）表現不錯，去年選擇先讀大學的原因之一，就是希望提升打擊，「今年打擊方面進步多，包括面對對手的調整，都越來越好」。



林家正證實，明年將再投入大聯盟選秀，他也提到去年參加選秀時，約有5支職業球隊接觸，但這一年慢慢打出成績，現在約有20幾支球隊接觸，希望明年選秀爭取好的選秀順位，「目標前5輪」。1061223