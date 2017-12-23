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陳琥再現投打雙刀 自評心態還需學習

發稿時間：2017/12/23 17:46

最新更新：2017/12/23 19:58

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中信兄弟隊投手陳琥23日在穀保家商OB賽再拿起球棒，不減業餘投打雙刀架勢。中央社記者張新偉攝　106年12月23日中信兄弟隊投手陳琥23日在穀保家商OB賽再拿起球棒，不減業餘投打雙刀架勢。中央社記者張新偉攝　106年12月23日

（中央社記者謝靜雯新北23日電）中信兄弟隊投手陳琥，今年整季在二軍養成，一度有機會一軍亮相因傷錯過。陳琥表示，目標還是上一軍，但心態還需要學習；今天穀保家商OB賽再拿起球棒，不減業餘投打雙刀架勢。

陳琥在2016年中華職棒選秀，第一輪被中信兄弟隊選進，是備受關注的新秀，因球團設有保護條款，原本就預計最快今年下半季才有機會在一軍亮相；陳琥今年季末原本有機會上到一軍，但因為跌倒受傷錯過機會。

看著這2年被選進的球員陸續升上一軍，心裡難免會著急，「但他們感覺都是已經到準備好的階段了，相對來說我還不是這麼穩定」，陳琥解釋，今年在二軍投球，「感覺每場出賽沒有一個很明確的目標」，心態還有很多需要學習的地方，明年最大的目標，依然是升上一軍。

陳琥在學生時期，是投打雙刀好手，但加入兄弟隊後，球團希望他專職投球，上次站上打擊區已經是去年OB賽，今天穀保OB賽再次站上打擊區，擔任中心棒次第4棒、守二壘，首打席敲出二壘打。

陳琥笑說，過去從來沒有守過二壘，還好都只有處理轉傳球，今天能夠打出二壘打，「是因為大家守備沒有做這麼確實」，他也提到很開心再跟學長、學弟們聚在一起，大家都會聊一些高中時期的趣事。1061223

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