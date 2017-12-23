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中信女子公開賽 徐薇淩奪台巡賽首冠

發稿時間：2017/12/23 18:16

最新更新：2017/12/23 18:16

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（中央社記者龍柏安台北23日電）2017中國信託女子高爾夫公開賽，旅美小將徐薇淩在最後一天抓下4鳥、吞2個柏忌、另有1個雙柏忌，繳出平標準的72桿，3回合總計以低於標準2桿的214桿，1桿之差奪得冠軍。

總獎金新台幣500萬的中國信託女子高爾夫公開賽，冠軍將可獨得新台幣100萬元，徐薇淩靠著第2回合單日猛抓7鳥、僅吞1個柏忌的超優表現下，繳出單日最低的66桿，排名也從首日的並列19竄上排頭，最後一天她頂住台灣一姐盧曉晴的反攻，生涯首度在台灣女子職業高爾夫巡迴賽（TLPGA）奪冠。

徐薇淩在2012年轉入職業，生涯共拿過2場美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）次級賽事冠軍，今年在LPGA有2場打進前10，獎金24萬美元排名71，這次中信女子高球賽則是她轉入職業後，生涯在台灣拿下的第一冠。

比賽結束後徐薇淩表示，自己心態保持的很好，放鬆但不輕鬆，才能一直都保有競爭力，這個星期她才獲得台灣大哥大贊助，現在又奪冠，堪稱雙喜臨門，她坦言：「我想這對我接下的比賽，以及明年LPGA賽季都有很大的幫助。」

盧曉晴前2回合打完仍以1桿之差落後，最終回她打下3鳥、吞3個柏忌，包括在決勝第18洞開球出界，提前宣告衛冕失利，她以平標準的72桿完賽，3天累計以低於標準1桿的215桿名列第2，賽後她也展現風度，盛讚對手徐薇淩：「她的揮桿和信心比以前進步很多，這冠軍是她應得的。」1061223

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