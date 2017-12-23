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周天成扮葉問 羽球表演賽單挑10個人

發稿時間：2017/12/23 18:33

最新更新：2017/12/23 18:38

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台灣「羽球一哥」周天成（後左藍衣者）23日前往桃園蘆竹參加王者之志羽球表演賽，臨時脫稿演出，邀請10名國小羽球隊成員一次上場和他對決，讓現場氣氛嗨翻。中央社記者龍柏安攝　106年12月23日台灣「羽球一哥」周天成（後左藍衣者）23日前往桃園蘆竹參加王者之志羽球表演賽，臨時脫稿演出，邀請10名國小羽球隊成員一次上場和他對決，讓現場氣氛嗨翻。中央社記者龍柏安攝　106年12月23日

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣羽球一哥周天成今天參加贊助商舉辦的活動，他難得當起孩子王，陪桃園會稽國小的10名羽球球員隊員一塊打球，最後他一時興起，請10名小朋友一起上場，替活動掀起高潮。

周天成今前往蘆竹的富暘羽球運動中心，擔任YONEX王者之志活動特別嘉賓，對於客串當「葉問」、一個打10個的橋段，他透露完全是「脫稿」演出，他笑說：「我覺得活動有點太乾了，所以跟主辦單位建議，乾脆叫小朋友全部一起上。」

表演賽中，周天成還上演背後擊球、網前變拍等高難度動作，現場球迷也驚呼連連，比賽打完後他一身球衣也濕透了，他也難得輕鬆地開玩笑說：「因為1個打10個的強度比較高，看我汗流成這樣就知道。」

由於長年在國外比賽，今天活動現場也有不少周天成的粉絲球迷到場幫他加油，也向他索取簽名和拍照，他來者不拒，「最重要的是讓大家看得開心，一方面也來看看球迷，因為平常真的沒有什麼機會可以見到他們。」

今年周天成世界排名一度攀上世界第4，雖然年終以世界第7做收，他仍認為本季是滿意的一年，但強調，未來除要繼續維持，另一方面也要尋求突破，也希望國家隊能引進教練團的概念，且情蒐與科學化訓練的部分能再加強。

對於明年賽季的展望，小天透露雅加達亞運和明年的世界羽球錦標賽，他都希望可以拿到獎牌，為了達成目標，未來賽程安排會更仔細，在重要大賽來臨前也會降低出賽頻率，希望每場比賽都能拿出最好表現。1061223

台灣「羽球一哥」周天成（前左）23日在桃園出席王者之志羽球表演賽，活動結束後也親切為小球迷簽名。中央社記者龍柏安攝　106年12月23日台灣「羽球一哥」周天成（前左）23日在桃園出席王者之志羽球表演賽，活動結束後也親切為小球迷簽名。中央社記者龍柏安攝　106年12月23日
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