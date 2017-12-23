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穀保基層育才20餘年 高志綱：母校光榮

發稿時間：2017/12/23 20:06

最新更新：2017/12/23 20:28

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許多穀保家商畢業棒球選手在職棒場上發光發熱，身為第2屆畢業校友、OB會長的高志綱（前中）23日表示，要在基層耕耘20幾年不容易，「這算是母校的光榮」。中央社記者張新偉攝　106年12月23日許多穀保家商畢業棒球選手在職棒場上發光發熱，身為第2屆畢業校友、OB會長的高志綱（前中）23日表示，要在基層耕耘20幾年不容易，「這算是母校的光榮」。中央社記者張新偉攝　106年12月23日

（中央社記者謝靜雯新北23日電）穀保家商OB賽今天舉行，OB會長高志綱為穀保青棒隊第2屆畢業校友，看著越來越多學弟職棒場上發光，高志綱表示，要在基層耕耘20幾年不容易，「這算是母校的光榮」。

穀保OB賽今天在三重重新棒球場舉行，回到高中時期熟悉的球場，球員們直呼懷念，穀保從去年開始舉辦OB賽，高志綱表示，20年前這個球場排水還沒有這麼好，印象最深刻的是某次颱風，球場淹水退了之後積了很厚的土，「大家拿鏟子挖土，前後清了兩個禮拜，教練說，就當作是體能訓練」。

現在的重新棒球場設備完善，高志綱表示，包括排水、規格、設計，甚至擁有夜間照明，「高中球隊能有這樣屬於自己的訓練場地很特別」。今天OB賽結束後，晚上也在球場舉行烤肉趴，讓大家輕鬆同樂。

高志綱是穀保棒球隊第2屆校友，目前穀保高三學生為第21屆，高志綱提到，一個球隊要在基層投入20幾年很不容易，「如果沒有好的資源，沒有蔡董（蔡明堂）、新北市政府的協助，可能也辦法做到」，看著越來越多學弟們在職棒場上發光，高志綱表示，「這也是球隊主要的目的，希望有更多更好的選手，可以在棒球這個環境有好的表現，這也可以算是母校的光榮」。

穀保OB會長任期兩年，高志綱今年結束兩年任期，他表示接下來會長是誰還不確定，這兩年OB賽很感謝畢業校友踴躍參與，有些人遠在屏東還是願意特別跑回來、很感動；兩屆OB賽氣氛都很好，大家聚在一起分享近況、舉行娛樂性質的比賽，也讓大家玩得開心。1061223

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