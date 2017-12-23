台啤後繼乏力 台銀3連勝獨占排頭

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣銀行今天靠著第4節最後5分鐘一波10比0攻勢逆轉超前，包括洋將賈西亞在最後50.2秒飆進的關鍵3分球，幫助台銀72比66擊敗台灣啤酒，戰績以5勝3負獨占排頭。



台銀「雙寶」陳順詳今攻下最高的19分，「喇叭」張博勝也有次高的17分進帳，洋將賈西亞（Charles Garcia）因受限犯規麻煩，全場僅打22分28秒，拿下17分、5籃板，台銀贏球不僅拉出3連勝，也斬斷台啤的2連勝。



在台銀這波3連勝中，陳順詳場均得分高達16.3分，他強調沒想太多，依舊認真練球、認真比賽，上了球場就專注在場上，不過他也承認：「最近手風的確比較順。」



台銀今天逼得台啤全場發生22次團隊失誤，是贏球一大關鍵，陳順詳認為，賈西亞陷入犯規麻煩之際，台啤急著想用洋將李恩（Liam McMorrow）身高優勢強打禁區，但他們把防守圈縮小，才讓對手不斷發生失誤。



台啤今天以替補後衛蔣淯安的18分最高，不過他全場也發生6次失誤，洋將李恩則拿下15分、18籃板與2助攻，台啤第4節最後5分13秒靠著蔣淯安急停跳投命中，幫球隊取得1分領先。



無奈台啤接著陷入長達5分鐘的得分乾旱，直到比賽結束前最後13秒才靠著前鋒黃聰翰的切入上籃再添分數，台啤吞敗後戰績來到3勝5負，排名落居7隊之末。



第15季SBL例行賽，今晚在台北和平籃球館進行2場比賽，台銀與台啤比賽結束後，晚場則由金門酒廠出戰裕隆納智捷。1061223