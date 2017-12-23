/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 勞基法彭淮南肯亞冬至
>rss

台啤後繼乏力 台銀3連勝獨占排頭

發稿時間：2017/12/23 20:10

最新更新：2017/12/23 20:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣銀行今天靠著第4節最後5分鐘一波10比0攻勢逆轉超前，包括洋將賈西亞在最後50.2秒飆進的關鍵3分球，幫助台銀72比66擊敗台灣啤酒，戰績以5勝3負獨占排頭。

台銀「雙寶」陳順詳今攻下最高的19分，「喇叭」張博勝也有次高的17分進帳，洋將賈西亞（Charles Garcia）因受限犯規麻煩，全場僅打22分28秒，拿下17分、5籃板，台銀贏球不僅拉出3連勝，也斬斷台啤的2連勝。

在台銀這波3連勝中，陳順詳場均得分高達16.3分，他強調沒想太多，依舊認真練球、認真比賽，上了球場就專注在場上，不過他也承認：「最近手風的確比較順。」

台銀今天逼得台啤全場發生22次團隊失誤，是贏球一大關鍵，陳順詳認為，賈西亞陷入犯規麻煩之際，台啤急著想用洋將李恩（Liam McMorrow）身高優勢強打禁區，但他們把防守圈縮小，才讓對手不斷發生失誤。

台啤今天以替補後衛蔣淯安的18分最高，不過他全場也發生6次失誤，洋將李恩則拿下15分、18籃板與2助攻，台啤第4節最後5分13秒靠著蔣淯安急停跳投命中，幫球隊取得1分領先。

無奈台啤接著陷入長達5分鐘的得分乾旱，直到比賽結束前最後13秒才靠著前鋒黃聰翰的切入上籃再添分數，台啤吞敗後戰績來到3勝5負，排名落居7隊之末。

第15季SBL例行賽，今晚在台北和平籃球館進行2場比賽，台銀與台啤比賽結束後，晚場則由金門酒廠出戰裕隆納智捷。1061223

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP