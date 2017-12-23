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浪花兄弟包辦39分 裕隆大勝金酒

發稿時間：2017/12/23 22:04

最新更新：2017/12/23 22:04

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（中央社記者龍柏安台北23日電）第15季SBL例行賽裕隆納智捷台版「浪花兄弟」呂政儒和周士淵今天聯手發威，呂政儒轟下全隊最高的21分，周士淵也有18分進帳，兩人合力包辦39分，助裕隆以99比79擊敗金門酒廠。

裕隆昨出戰富邦勇士，攻不進也守不住，以69比93輸球，戰績以3勝4負一度與台灣啤酒並列爐主，今球隊找回準心，團隊2分球命中率高達59%，就算讓對方洋將拉莫斯（Peter Ramos）豪取全場最高的32分、16籃板，但有效壓制金酒3分火力，讓對手團隊累積14投中3，命中率僅21%。

呂政儒賽後坦言，他並不擔心球隊進攻端上的表現，關鍵是球隊防守，並強調：「只要我們能夠保持防守專注力，我們就有很高勝算。」

除攻防回神，裕隆今天也變陣迎戰，將200公分長人吳怡斌拉上先發，他沒辜負教練團期待，全場9投6中攻下16分、3籃板與2抄截，加上主控林韋翰穿針引線送出本季最多的12次助攻，裕隆全場壓著對手打，第4節甚至取得21分領先，最終以20分之差輕鬆拿下勝利。

裕隆擊敗金酒後，戰績以4勝4負、勝率重返5成大關，也和台北達欣工程、璞園建築並列第3，而吞敗的金酒戰績滑落至3勝4負，目前排名聯盟第6。1061223

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