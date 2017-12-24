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美羽球國際挑戰賽 呂家弘男單奪冠

發稿時間：2017/12/24 10:21

最新更新：2017/12/24 10:58

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2017美國羽球國際挑戰賽男單決賽，呂家弘首局吞敗但不放棄連追2局，最後捧回冠軍杯。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 106年12月24日2017美國羽球國際挑戰賽男單決賽，呂家弘首局吞敗但不放棄連追2局，最後捧回冠軍杯。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 106年12月24日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯23日專電）2017美國羽球國際挑戰賽男單決賽，呂家弘今天對戰加拿大的桑吉爾斯拚爭冠，雖然首局吞敗但呂家弘不放棄連追2局，最後以14比21、21比15與21比16，捧回冠軍杯。

這場比賽開局桑吉爾斯（B. R. Sankeerth）掌握主動攻勢，頻頻把球推至對角線的邊角位置，呂家弘處於被動，只得回擊易於被扣殺的高球，掉了不少分數，輸掉首局。

隨後，呂家弘調整策略，藉由速度壓制對方，桑吉爾斯屢攻不下，又發生多次出界與掛網失誤，呂家弘越打越穩，連追兩局不負眾望贏得漂亮。

賽後駐洛杉磯台北經濟文化辦事處隨即頒發賀狀，表揚他為國爭光，並轉達中華民國駐美代表高碩泰與外交部長李大維的賀忱。

呂家弘曾右手骨折，如今傷癒復出，自我期許這回參加挑戰賽，希望能奪下今年度首個國際賽冠軍，頒獎典禮後他接受記者訪問表示，因為很想贏，給自己不小的壓力，以致從預賽開始每場比賽感覺都不輕鬆，甚至狀況不算好。

呂家弘表示，最後奪冠還是靠著贏的信念撐過來，並說在挑戰賽遭遇許多不同球路的對手，累積了對戰的經驗與信心，有助於他回台灣準備排名賽等其他賽事，並感謝這次帶隊的教練楊鈞翔，以及指導他的亞柏羽球隊教練馮勝杰。

楊鈞翔受訪則指出，這次赴美比賽的台灣選手共7位，其中呂家弘就是原本鎖定可望在男單奪得好成績的人選，最後結果確實也達到預期目標。

男單項目結束，呂家弘將與哥哥呂佳彬搭檔男雙爭冠，楊鈞翔說，他相信這對兄弟檔可望為台灣再奪另個冠軍杯。1061224

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