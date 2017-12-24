美國羽球國際挑戰賽 呂氏兄弟男雙亞軍

2017美國羽球國際挑戰賽男雙決賽，台灣羽壇呂氏兄弟呂佳彬（左）與呂家弘（右）力拚全場屈居亞軍。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 106年12月24日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯23日專電）2017美國羽球國際挑戰賽男雙決賽，台灣羽壇呂氏兄弟的呂佳彬與呂家弘23日對戰英格蘭組合爭冠，可惜經驗與默契略遜一籌，最後14比21、17比21敗陣，屈居亞軍。



呂佳彬與呂家弘的主項分別是雙打和單打，赴美參加本屆賽事前從來沒搭配過，這回從預賽起一路過關斬將挺進冠軍戰，靠的全是臨場發揮。



下午的男雙冠軍戰，對手洞悉呂家弘不熟悉雙打搭配，頻頻針對他發動攻勢，不過賽後呂家弘受訪表示，對手的攻擊沒在怕，對方也確實沒在他身上討了太多便宜。



呂佳彬則說，對方經驗與默契比較好，攻守之間的輪轉和分工清楚明確，這回首次與弟弟搭配雙打，經驗難得，有這樣的成績覺得欣慰。



談及當今台灣羽壇優秀球員相繼在國際有著好表現，呂佳彬表示，這對台灣是很好的鼓勵，激勵更多球員力拚更好的世界排名。



他說，這逐漸形成一股風氣，也許有朝一日羽球會成為台灣國球，若大家都喜歡羽球運動，這是身為運動員最大的安慰。



為期5天的2017美國羽球國際挑戰賽在男雙賽事結束後畫下句點，本屆台灣共有7位選手參賽，男雙呂氏兄弟表現不俗，拿下亞軍；男單呂家弘更不負眾望，捧回冠軍。1061224