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王品傑生涯首支再見安 民生城市盃拿首勝

發稿時間：2017/12/24 13:51

最新更新：2017/12/24 15:10

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zoom in 台北城市盃青少年棒球錦標賽，嘉義市民生與屏東縣鶴聲交手，王品傑（右）敲出生涯首支再見安，率隊以10比9拿下勝利。中央社記者謝靜雯攝　106年12月24日台北城市盃青少年棒球錦標賽，嘉義市民生與屏東縣鶴聲交手，王品傑（右）敲出生涯首支再見安，率隊以10比9拿下勝利。中央社記者謝靜雯攝　106年12月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）台北城市盃青少年棒球錦標賽，嘉義市民生與屏東縣鶴聲交手，鶴聲全場敲出2發全壘打，民生安打攻勢緊追，王品傑敲出生涯首支再見安，率民生隊以10比9拿下勝利。

民生總教練李文傳表示，鶴聲一直都是國中強隊，「教練團的頭腦很好，對比賽節奏的掌握很不錯，學生棒球贏球都是贏在教練」，遇到最不想碰到的球隊，賽前只跟球員說目標不要被提前結束，不要有太大的壓力。

民生此次城市盃預賽與兩支國中強隊鶴聲、新北市二重，以及日本福岡隊同在一組，昨天民生以4比11輸給二重，今天與鶴聲碰頭，李文傳表示，有特別提醒投手，「不要保送，把球壓低」。

李文傳提到，今年球隊大多打軟式棒球，城市盃打硬式，球員的適應比較慢，但這兩天比賽看下來，失誤比較多，但打擊發揮的都不錯。

今天比賽鶴聲曹威、范育銓先後開轟，鶴聲5局上半打完9比7領先，民生下半局追分，靠著接連安打、王品傑再見安，拿下城市盃首勝。

李文傳表示，王品傑進步很多，但因為打中心棒次，常常想要大力揮棒，所以有特別叮嚀，「比賽不是靠蠻力打，要善用頭腦」，最後一次打擊機會要求他鎖定要打的球路，很開心球員有用動腦在打球。

王品傑可投可打，昨天對二重扛先發投手表現不理想，他表示，「原本想要完封二重，昨天回去後蠻沮喪的」，今天用打擊幫助球隊，在場邊就有觀察對方投手，直球、曲球配的多，上場挑喜歡的球打、一棒建功。1061224

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