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成德擊敗日本和歌山 城市盃2勝晉複賽

發稿時間：2017/12/24 15:20

最新更新：2017/12/24 16:08

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台北城市盃青少年棒球錦標賽，新竹市成德投打發揮，先發左投張畯耀（圖）24日投5局被敲5支安打，投出3次三振，僅在3局2人出局後，接連被敲兩支安打失掉1分，表現亮眼，率隊以10比1擊敗日本和歌山隊。中央社記者謝靜雯攝　106年12月24日台北城市盃青少年棒球錦標賽，新竹市成德投打發揮，先發左投張畯耀（圖）24日投5局被敲5支安打，投出3次三振，僅在3局2人出局後，接連被敲兩支安打失掉1分，表現亮眼，率隊以10比1擊敗日本和歌山隊。中央社記者謝靜雯攝　106年12月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）台北城市盃青少年棒球錦標賽，新竹市成德投打發揮，先發投手張畯耀5局好投，率隊以10比1擊敗日本和歌山隊，成德預賽戰績2勝、率先晉級複賽。

成德先發左投張畯耀今天投5局被敲5支安打，投出3次三振，僅在3局2人出局後，接連被敲兩支安打失掉1分，表現亮眼；成德總教練蔡璟豪表示，張畯耀開賽有點不穩定，「慢慢溝通過後，越投越順，也有投到想要的位置」，整體表現不錯。

成德打擊有發揮，全場敲出7支安打，開賽就把握對方先發投手不穩機會，靠著接連保送、安打，單局攻下5分、奠定勝基。

蔡璟豪表示，昨天有觀察和歌山與台北市長安的比賽，昨天比賽前半段兩隊形成拉鋸，和歌山整體守備能力值得肯定，今天有擬定一些對戰的策略，加上今天對方投手強度沒特別好，成德球員把握機會，比賽中有好的發揮。

此次城市盃日本總計8支球隊來台參賽，蔡璟豪表示，今年暑假過後，球隊也有到日本宮崎打交流賽，和日本球隊交手，「最主要的是要學習他們在場上的態度」。

成德此次預賽與台北市長安、日本和歌山和香港隊同在一組，每組取2隊晉級複賽，成德和長安都已經各拿兩勝，確定提前晉級複賽；蔡璟豪表示，此次參賽隊伍多，各隊都派出最好的陣容應戰，賽前預設目標為打進4強。1061224

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