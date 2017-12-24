陳浩恩再拚國手 被評有超越朱俊祥潛力

台北城市盃青少年棒球錦標賽，新北市二重國中投手陳浩恩（圖）24日先發對日本福岡隊，投4局被敲3支安打，投出7次三振，失掉1分責失分，表現亮眼，率隊以9比1拿下勝利，被評斷頗有超越朱俊祥潛力。中央社記者謝靜雯攝 106年12月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）新北市二重國中投手陳浩恩兩年前在U12世界盃少棒賽是中華隊王牌投手，但因跨學區就讀，近兩年參賽受影響，今天城市盃亮相表現亮眼，被評斷頗有超越朱俊祥潛力。



陳浩恩兩年前最快球速可以到約120公里，國小就讀宜蘭縣三星國小，國中跨學區就讀新北市二重國中，根據學生棒球聯盟規定，跨學區就讀前兩學年不得參加聯賽和選拔賽，陳浩恩今年暑假升上國三、規定解禁，目前最快球速已經進步到有140公里，接下來表現備受關注。



今天城市盃青少年棒球錦標賽，陳浩恩先發對日本福岡隊，投4局被敲3支安打，投出7次三振，失掉1分責失分，表現亮眼，率隊以9比1拿下勝利。



二重國中總教練邱仕騰表示，陳浩恩表現不錯，但還可以再進步，「身為球隊主投，我們對他的要求會更高，希望他個性可以再沉穩一點」。



陳浩恩因為跨學區就讀限制，國中前兩年僅能參加一些小型盃賽，教練團坦言若能正常出賽，高強度比賽可以讓他球速等各方面進步都更大。



陳浩恩表示，不能參加大比賽的那段期間，還是繼續認真練球，把自己準備好，明年的聯賽及國手選拔賽，期許能夠拿出好表現。



陳浩恩今天登板，最快球速138公里，場邊球探看好他的未來性，也有球探指出，陳浩恩投球動作和揮臂速度和Lamigo桃猿隊投手朱俊祥極為相似，「而且是現在（職棒時期）的朱俊祥」，非常看好他未來有超越朱俊祥的潛力。1061224