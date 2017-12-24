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聯合國決議 任命特使處理洛興雅危機

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從被霸凌變格鬥高手 青柳克明找回自信

發稿時間：2017/12/24 19:21

最新更新：2017/12/24 19:54

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台日混血青年青柳克明（中）曾飽受同學欺凌進而習武，意外闖出一片天，他的母親高心翎（右）說，兒子自從學了格鬥技後簡直變了個人，「他不但有了自信，也不再畏畏縮縮」。中央社記者龍柏安攝　106年12月24日台日混血青年青柳克明（中）曾飽受同學欺凌進而習武，意外闖出一片天，他的母親高心翎（右）說，兒子自從學了格鬥技後簡直變了個人，「他不但有了自信，也不再畏畏縮縮」。中央社記者龍柏安攝　106年12月24日

（中央社記者龍柏安台北24日電）台日混血青年青柳克明因求學時代屢被同儕欺負霸凌，抱著報復心態讓他走上格鬥之路，今天他在業餘綜合格鬥錦標賽第二站，男子羽量級連續2場比賽「秒殺」對手，輕鬆奪冠。

青柳克明的父親是日本人，母親則是台灣人，他從小在日本生活，直到高一才返台就讀，因為姓氏特殊，加上中文有奇怪口音，讓他飽受同學欺凌，心懷怨恨的開始接觸格鬥，沒想到只練了短短半年，第一次參加散打比賽就拿下冠軍。

zoom in 台日混血青年青柳克明24日在業餘綜合格鬥錦標賽第2，男子羽量級連續2場比賽「秒殺」對手，輕鬆奪冠。中央社記者龍柏安攝　106年12月24日台日混血青年青柳克明24日在業餘綜合格鬥錦標賽第2，男子羽量級連續2場比賽「秒殺」對手，輕鬆奪冠。中央社記者龍柏安攝　106年12月24日

對於過去被霸凌的往事，青柳早不想多談，僅表示當年他一度很抗拒上學，只要進到學校他壓力就來了，好在接觸格鬥後，同學不敢再找麻煩，他也放下了怨念，他引用電影蜘蛛人的經典台詞笑說：「能力越強，責任越大。」

對於寶貝兒子鑽研格鬥，媽媽非但不排斥，還鼓勵兒子，她認為，只要兒子不學壞，想做、想學任何事，她都無條件支持。她並透露，兒子自從學了格鬥技後簡直變了個人，「他不但有了自信，也不再畏畏縮縮」。

教練王毓霖則透露，青柳在台灣綜合格鬥羽量級裡，堪稱打遍無敵手，今天首戰他僅用52秒就KO對手，冠軍戰也只花了58秒就奪冠，不過他在10月業餘綜合格鬥錦標賽第一站男子羽量級4強，因倒地時腦袋重擊地面，造成7公分撕裂傷，被裁判認定不能繼續比賽，這次他重新參賽，「目標就是冠軍」。

這次業餘綜合格鬥錦標賽第二站每量級冠軍，將可取得明年2月3日在台北小巨蛋登場的業餘綜合格鬥錦標賽年終總決賽門票，青柳透露，他的終極目標不侷限在台灣冠軍，他希望有朝一日，能登上綜合格鬥最高殿堂終極格鬥冠軍賽（UFC），當一名職業格鬥家。1061224

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