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聯合國決議 任命特使處理洛興雅危機

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角力格鬥雙修 廖日宏想征戰世界

發稿時間：2017/12/24 20:16

最新更新：2017/12/24 21:04

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台北市立大學技擊運動學系一年級生廖日宏學角力也練格鬥，24日在業餘綜合格鬥錦標賽第2站，連闖2關拿下男子雛量級冠軍。中央社記者龍柏安攝　106年12月24日台北市立大學技擊運動學系一年級生廖日宏學角力也練格鬥，24日在業餘綜合格鬥錦標賽第2站，連闖2關拿下男子雛量級冠軍。中央社記者龍柏安攝　106年12月24日

（中央社記者龍柏安台北24日電）台北市立大學技擊運動學系一年級的廖日宏，實際的身分是角力選手，今天在業餘綜合格鬥錦標賽第二站首次以格鬥家身分出賽，連闖2關拿下男子雛量級冠軍。

廖日宏國小六年級開始加入角力隊，高二還曾拿下全國中等學校運動會角力銀牌，不過一直對於格鬥非常憧憬，偶像就是台北市綜合格鬥協會副理事長黃育仁，沒想到到了大學後他加入學校的綜合格鬥社，教練就是偶像，讓他直呼賺到了。

參加比賽前，廖日宏僅短短練了3、4個月，初登板的目標很簡單，「不要第一場倒了就好」。沒想到卻意外讓他拿到冠軍，只不過家人根本不知道他要參加綜合格鬥賽，他笑說：「家人只知道我要比賽，可能以為我要比角力吧。」問他萬一回家後，臉上的傷痕要怎麼解釋？他酷酷地說：「沒關係，至少我拿到了金牌。」

大部分綜合格鬥選手，拿手技多半是拳頭、踢擊，要不就是寢技，不過角力卻是介於兩者之中的過度格鬥技，廖日宏透露，他的戰術必須把立姿帶到地面，再透過紮拳來搶分，他也坦言：「以前比賽只要顧好摔，現在腦袋想的戰術必須更全面，也讓比賽變得很複雜。」但他非常喜歡這種改變。

在格鬥擂臺上，廖日宏得到前所未有的滿足感，不過他強調，專長角力也不會放棄，他笑說：「就雙修囉。」他透露，自己最大願望，就是有朝一日能成為職業格鬥家，就像他的偶像、也是指導教練黃育仁一樣，打到自己滿足為止。1061224

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