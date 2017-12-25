興大附農擊敗日岐阜縣 地主搶首勝

（中央社記者黃巧雯台北25日綜合報導）台日高中棒球菁英對抗賽今天開打，首戰穀保家商以2比3不敵日本和歌山縣明星隊，第2戰興大附農2比0氣走日本岐阜縣明星隊，為地主隊搶下第1勝。



2017 MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽今天起至29日在台中棒球場及雲林斗六棒球場舉行，首戰由穀保家商與日本和歌山縣明星隊交手，穀保推出隊長李承風掛帥先發，企圖搶下首勝。



一開局兩隊互有攻勢，第1局就戰成1比1平手，穀保家商3局下再靠著王順和安打，以及對手暴投，取得2比1領先。



不過，穀保家商先發李承風前6局表現不俗，僅被敲出3支安打失掉1分，但7局下半和歌山攻勢再起，首棒打者清岡龍太郎安打，加上中村龍的右外野深遠三壘安打為球隊打回追平分，隨後李承風發生暴投再失掉一分，讓和歌山在此局成功反超比數，終場穀保以2比3輸給和歌山。



和歌山單場雖發生4次失誤，但因把握每次得點圈有人的攻勢，成功在比賽後段逆轉戰局；反觀穀保家商在3次進佔得點圈的情況下都無法有效打下分數。



穀保家商總教練周宗志說：「今天球隊打擊串聯不佳，很多次得點圈打擊都沒有送回來，也讓對手有了機會，這次和歌山雖然有違往常日本守備穩定的傳統，不過還是展現十足的韌性，這也是我們該去學習的」。



對抗賽第2戰日本岐阜縣明星隊先發投手古澤亮投4局僅被敲出1支安打，無失分，前5局戰局陷入膠著、形成0比0平手。



日本岐阜縣明星隊後援投手日渡柊太6局下遇到危機，興大附農吳書杰保送、林崑泰安打上壘後，王偉哲再敲出安打，攻下2分。



此外，興大附農陳璽文先發好投，投6局僅被敲出4支安打，送出5次三振，與後援投手黃紹睿、林奕丞聯手封鎖日本岐阜縣明星隊打線，終場興大附農就以2比0擊敗日本岐阜縣明星隊，地主隊搶下第一勝。



台灣出賽陣容為今年黑豹旗前4名隊伍平鎮高中、穀保家商、興大附農和高苑工商，日本甲子園派出岐阜縣、和歌山縣、千葉縣及大阪府明星隊4支隊伍來台。1061225