/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 聖誕節多益五月天勞基法
>rss

平鎮高中完封大阪府 地主隊扳回一城

發稿時間：2017/12/25 22:48

最新更新：2017/12/25 22:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯台北25日綜合報導）台日高中棒球菁英對抗賽，日本千葉縣明星隊今天以5比3擊退高苑工商，另一場平鎮高中靠著投手李晨薰、古林睿煬聯手，以3比0完封大阪府明星隊，為地主隊扳回一城。

2017 MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽今天起至29日在台中棒球場及雲林斗六棒球場舉行，今天前2戰各由日本和歌山縣明星隊、興大附農搶下勝利，第3戰由高苑與千葉縣交手，第4戰平鎮與大阪府碰頭。

高苑工商先發投手張景淯1局上就遇到亂流，對千葉縣佐野智也投出保送後，儘管順利解決後續2名打者，但被第4棒野尻幸輝敲出安打帶有1分打點，接著再被敲3支安打、1個保送，第1局被打了整整一輪、9個人次，單局失4分，第1局就陷入0比4落後。

張景淯先發僅投1.1局失4分退場休息，被打6支安打，投出3次保送以及2次三振。

高苑工商2局下靠著翁耀宗率先安打上壘後展開反攻，並趁著千葉縣先發投手渡部翔太郎控球失去準星，連續投出3次保送，追回2分，儘管在5局下再攻下1分，但最終仍以3比5落敗。

另一場平鎮高中派出李晨薰掛帥主投，投6.2局僅被敲出4支安打，送出7次三振、2次保送，第7局登板後援古林睿煬更讓大阪府打線完全熄火，沒被敲出安打，還送出3次三振。

日本大阪府明星隊先發投手柿木蓮今天控球不理想，除了第1局外，局局有保送，平鎮高中靠著4局下黃兆維安打、何逸龍保送上壘後，加上江坤宇關鍵三壘安打帶有2分打點，取得2比0領先，加上5局下戴培峰安打，再添1分，終場就以3比0完封大阪府明星隊。1061225

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP