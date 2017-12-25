平鎮高中完封大阪府 地主隊扳回一城

（中央社記者黃巧雯台北25日綜合報導）台日高中棒球菁英對抗賽，日本千葉縣明星隊今天以5比3擊退高苑工商，另一場平鎮高中靠著投手李晨薰、古林睿煬聯手，以3比0完封大阪府明星隊，為地主隊扳回一城。



2017 MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽今天起至29日在台中棒球場及雲林斗六棒球場舉行，今天前2戰各由日本和歌山縣明星隊、興大附農搶下勝利，第3戰由高苑與千葉縣交手，第4戰平鎮與大阪府碰頭。



高苑工商先發投手張景淯1局上就遇到亂流，對千葉縣佐野智也投出保送後，儘管順利解決後續2名打者，但被第4棒野尻幸輝敲出安打帶有1分打點，接著再被敲3支安打、1個保送，第1局被打了整整一輪、9個人次，單局失4分，第1局就陷入0比4落後。



張景淯先發僅投1.1局失4分退場休息，被打6支安打，投出3次保送以及2次三振。



高苑工商2局下靠著翁耀宗率先安打上壘後展開反攻，並趁著千葉縣先發投手渡部翔太郎控球失去準星，連續投出3次保送，追回2分，儘管在5局下再攻下1分，但最終仍以3比5落敗。



另一場平鎮高中派出李晨薰掛帥主投，投6.2局僅被敲出4支安打，送出7次三振、2次保送，第7局登板後援古林睿煬更讓大阪府打線完全熄火，沒被敲出安打，還送出3次三振。



日本大阪府明星隊先發投手柿木蓮今天控球不理想，除了第1局外，局局有保送，平鎮高中靠著4局下黃兆維安打、何逸龍保送上壘後，加上江坤宇關鍵三壘安打帶有2分打點，取得2比0領先，加上5局下戴培峰安打，再添1分，終場就以3比0完封大阪府明星隊。1061225