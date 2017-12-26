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NBA耶誕大戰 勇士杜蘭特率隊擊敗騎士

發稿時間：2017/12/26 09:11

最新更新：2017/12/26 09:11

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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國職籃NBA在耶誕節端出上一季總冠軍交戰戲碼，金州勇士靠著杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）在比賽尾聲的關鍵表現，99比92擊敗克里夫蘭騎士。

法新社報導，這是勇士、騎士這一對NBA總冠軍賽交手組合連續3年在耶誕節碰頭，結果主場的勇士技高一籌，贏得近13場比賽的第12勝，戰績達27勝7敗，落敗的騎士目前戰績24勝10敗。

第4節尾聲，勇士以90比81取得本場比賽最大領先，騎士不甘示弱，打出一波11比2反撲。距離終場剩2分鐘，騎士「詹皇」詹姆斯（LeBron James）上籃得手，雙方戰成92比92。

湯普森這時候投進三分球，幫助勇士取得領先。另一方面，杜蘭特在防守端壓迫詹姆斯，把球拍落界外區。

當時詹姆斯朝禁區切入上籃，看似被犯規但裁判沒有響哨，判定是詹姆斯把球碰出界外，使得騎士被迫靠犯規凍結時間，結果湯普森4罰全中，為勇士拿下比賽勝利。

勇士前鋒葛林（Draymond Green）說：「湯普森在關鍵時刻的表現太棒了，他使我們能夠甩開糾纏。」

葛林說：「杜蘭特很棒，他對詹姆斯的防守也是關鍵，他放手一搏，守下關鍵一球。」

葛林貢獻12分、12籃板、11助攻，達成本季第一次「大三元」。

騎士洛夫（Kevin Love）攻下全場最高的31分及18籃板。詹姆斯也拿下20分，但個人7次失誤也是全場最多。

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）腳踝受傷，已經休兵3週，錯過今天這場耶誕大戰；不過騎士也有傷兵，湯瑪斯（Isaiah Thomas）自從本季交易來騎士之後還沒有上場。（譯者：中央社林宏翰）1061226

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