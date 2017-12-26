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新北萬金石馬拉松獲國際田總銀標籤認證

發稿時間：2017/12/26 11:57

最新更新：2017/12/26 12:13

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「新北市萬金石馬拉松」獲國際田總（IAAF）銀標籤認證，新北市長朱立倫（左2）26日接受中華民國田徑協會理事長蔡辰威（右2）代表IAAF頒發銀標籤證書。中央社記者王鴻國攝 106年12月26日「新北市萬金石馬拉松」獲國際田總（IAAF）銀標籤認證，新北市長朱立倫（左2）26日接受中華民國田徑協會理事長蔡辰威（右2）代表IAAF頒發銀標籤證書。中央社記者王鴻國攝 106年12月26日

（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市長朱立倫今天接受中華民國田徑協會理事長蔡辰威代表國際田總（IAAF）頒發全台唯一獲IAAF銀標認證的「新北市萬金石馬拉松」。歡迎大家明年3月18日一起參加這項賽事。

日前國際田徑總會(IAAF)官網正式公布2018新北市萬金石馬拉松升級為銀標籤路跑賽事。

朱立倫表示，萬金石馬拉松獲國際田總銀標籤認證，不只是工作同仁、參賽選手的榮耀，更是台灣、新北市民，尤其是萬里、金山、石門居民，大家共同的驕傲。

蔡辰威表示，國際田總路跑標籤認證，主要是表彰世界各地優秀馬拉松賽事（賽事品質保證），銀標籤審查比起銅標籤嚴格許多，也非常注重參賽選手安全，因此賽道必須全程封路全面交管；且補給站、水站及醫護站等物資都有一定的規範。

他表示，今年賽道上每2.5公里設置醫護站與緊急救護人員，明年將改為每1.5公里就有救護人員配戴AED，且在終點設置高級心臟救命術設備以及專科醫師，提供跑友更安心的環境。

朱立倫說，為確保參賽選手成績正確，一共須設置10個計時晶片站，除此，全程電視LIVE轉播、媒體中心及禁藥檢查等都是審查要項。

新北市政府體育處表示，2018萬金石馬拉松明年3/18登場，將擴大舉辦馬拉松博覽會，邀請更多國外、國內優秀菁英選手參與，電視實況轉播也達跨越5大洲20國的金標籤水準，預祝大家順利獲台灣首張IAAF銀標籤完賽證明。1061226

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