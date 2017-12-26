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美年度十大體育新聞 NFL跪地風波居首

發稿時間：2017/12/26 14:23

最新更新：2017/12/26 14:23

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（中央社紐約25日綜合外電報導）2017年尾聲，美聯社（AP）選出年度十大體育新聞，職業美式足球NFL球員在演奏國歌時單膝跪地引發的爭議，連美國總統川普也牽涉其中，最終輕鬆拿下第一名。

由前舊金山49人隊四分衛卡珀尼克（Colin Kaepernick）一年前發起，NFL球員陸續跟進在賽前演奏國歌時單膝跪地，呼籲各界關注社會正義議題。

僅管卡珀尼克2017年苦無球隊網羅、毫無比賽機會，但他仍在年度十大新聞的頭條中扮演重要角色。

NFL球員這波行動掀起全美熱議，總統川普也跳進來參一腳。川普呼籲球隊老闆，開除在唱國歌時抗議的球員，後續引發大規模反彈。

美聯社報導，由記者與編輯票選出的年度十大體育新聞，川普與NFL之間的爭議大幅勝出拿下第一名，接著才是大學籃球的貪污醜聞、MLB休士頓太空人贏得隊史第一座世界大賽冠軍。

以下是美聯社選出的年度十大體育新聞列表：

●NFL球員主張言論自由、呼籲關注社會正義，在國歌演奏期間單膝跪地。包括總統川普在內的批評者說，這種行為是對國旗、國家與國軍的不敬。而沒有球隊簽約的卡珀尼克已經控告聯盟。

●聯邦檢察官揭露，大學籃球隊招收球員的過程中涉及貪腐，使得美國大學籃球NCAA受到放大鏡檢驗。

●MLB休士頓太空人經7戰擊敗洛杉磯道奇，拿下隊史首座世界大賽冠軍，歷經颶風哈維摧殘的休士頓市民心靈得到撫慰。

●NFL明星四分衛布雷迪（Tom Brady）歷經「洩氣門」（Deflategate）4場禁賽，率領新英格蘭愛國者擊敗亞特蘭大獵鷹，演出超級盃史無前例的破紀錄逆轉勝。

●性虐待醜聞延燒、不少體操巨星宣稱受害之際，美國體操聯盟（USA Gymnastics）主席潘尼（Steve Penny）宣布辭職。

●俄羅斯因2014年素溪冬季奧林匹克運動會的大規模禁藥陰謀，本屆冬季奧運遭到禁賽。

●克勒姆森大學靠著最後一秒的逆轉勝，擊敗阿拉巴馬大學，拿下全美大學美式足球冠軍。

●美國自1986年以來，首度無緣打進世界盃足球賽會內賽。擁有4屆冠軍的義大利也在資格賽提前出局。

●金州勇士新成員杜蘭特（Kevin Durant）率隊擊敗衛冕的克里夫蘭騎士，拿下NBA總冠軍。

●綜合格鬥（MMA）巨星麥葛瑞格（Conor McGregor）踏上拳擊擂台，對戰不敗拳王梅偉瑟（Floyd Mayweather, Jr.）。（譯者：中央社林宏翰）1061226

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