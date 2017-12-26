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悍將隊重訓營啟動 備戰新球季

發稿時間：2017/12/26 16:22

最新更新：2017/12/26 17:11

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中華職棒富邦悍將隊重量訓練營26日啟動，包括黃亦志（前1）等22名潛力年輕好手投入訓練，此次課程重點在幫助球員建立一連串有意義的例行性習慣動作，讓球員在場上能具備更好的心理素質，發揮最強實力。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　106年12月26日中華職棒富邦悍將隊重量訓練營26日啟動，包括黃亦志（前1）等22名潛力年輕好手投入訓練，此次課程重點在幫助球員建立一連串有意義的例行性習慣動作，讓球員在場上能具備更好的心理素質，發揮最強實力。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　106年12月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）中華職棒富邦悍將隊重量訓練營今天啟動，包括申皓瑋、黃亦志等22名潛力年輕好手投入訓練，教練團期許年輕球員有正確的重訓觀念、強化身體素質，以迎接新球季到來。

悍將隊體能教練江奕昌特地為重訓營開出訓練菜單，上午為體能與傳接球訓練的戶外課程，下午則是重量與緩和訓練的室內課程。

江奕昌表示，訓練營的內容參考美國職棒小熊隊的重訓營課程，包含高強度的體能與重量訓練，功能性動作檢測、核心及各關節活動度訓練、基本傳接球等。此外，也延續了秋訓安排的營養及心理課程，以建立選手正確的飲食觀念及心理強度。

秋訓時頗受球員好評的營養課程，在重訓營將持續執行，營養師將讓球員了解如何讓養分吸收達到最好效果，短期訓練後如何正確補充蛋白質，長期則是希望球員能了解該善用哪些營養成分，以達到調整腸胃健康的目標。另外，球員若感到特別疲勞或出現延遲性肌肉痠痛的症狀，營養師也會在重訓營期間為球員詳盡解說。

心理講師黃厚源指出，此次課程重點在幫助球員建立起一連串有意義的例行性習慣動作，讓球員專注在有效思考和作為上，是抗壓的法寶之一，屆時在場上就能具備更好的心理素質，發揮最強實力。

悍將隊重訓營分兩階段，今天起至明年1月6日在北部舉行，1月9日至13日移往高雄，悍將隊明年春訓預計於1月15日在燕巢球場開訓。1061226

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