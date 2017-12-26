/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 桃園國際機場金元萱多益五月天
>rss

質疑人頭會員入體協 黃國昌赴北檢告發

發稿時間：2017/12/26 17:17

最新更新：2017/12/26 20:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
時代力量籍立委黃國昌（左）26日表示，中華民國棒球協會透過簡訊發送入會繳費通知，但他接獲投訴，很多人沒申請加入卻收到簡訊，懷疑個資遭外洩，下午前往北檢按鈴提告。中央社記者王揚宇攝　106年12月26日時代力量籍立委黃國昌（左）26日表示，中華民國棒球協會透過簡訊發送入會繳費通知，但他接獲投訴，很多人沒申請加入卻收到簡訊，懷疑個資遭外洩，下午前往北檢按鈴提告。中央社記者王揚宇攝　106年12月26日

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北26日電）時代力量籍立法委員黃國昌今天說，中華民國棒球協會透過簡訊發送入會繳費通知，但他接獲投訴，很多人沒申請加入棒協卻收到簡訊，懷疑個資遭外洩，前往北檢告發。

教育部體育署副組長藍坤田表示，加入體育團體有部分疑似異常，體育署非常重視，並主動告發，請內政部警政署刑事警察局調查中，如果有任何證據都歡迎提出告發，希望體育改革公平公正，絕不容任何不法破壞體育改革。

黃國昌下午在立法院舉行記者會表示，棒協昨天傳簡訊要求會員繳交會費，但他接獲民眾投訴，很多人沒加入棒協也收到繳費簡訊。

體育改革聯會發起人呂季鴻說，國民體育法修法後，財務透明才是任務開始，很多協會舊有勢力已進行殭屍會員操作，這些會員不是自願加入，也不知自己被加入。登記加入體育協會總人次中，截止前最後一週暴增11萬人，懷疑這些是各體育協會交換人頭資料。

黃國昌要求行政院成立專案調查小組；調查清楚前，暫停所有會員報名及繳費；要求檢調儘速介入偵辦「集團性的犯罪」，他會直接到台灣台北地方法院檢察署按鈴，所有證據移交檢方。

黃國昌隨後前往北檢告發，提供相關事證給檢察官，請檢察官盡速依法調查，採取必要的強制處分作為，但告發對象不適合公開，罪名是偽造文書、使公務員登載不實罪。

有關「人頭會員」說法，棒協25日表示，新申請加入棒協的初審會員名單都是20日在體育署官網剛結束申請的入會名單，並於21日在體育署召開的記者會上公開交給棒協，棒協次日依據這些資料審核及繳費等作業，在此之前，絕未碰觸任何入會作業。1061226

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP