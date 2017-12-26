台日高中菁英賽吞2敗 高苑教頭：輸給自己

台日高中棒球菁英對抗賽，高苑工商26日與大阪府明星隊交手，以1比4輸球。高苑總教練李來發表示，先發投手范柏絜（圖）投球的內容不錯，但兩人出局後牽制一壘失誤是敗筆，「就是輸給了自己」。中央社記者謝靜雯攝 106年12月26日

（中央社記者謝靜雯台中26日電）台日高中棒球菁英對抗賽，高苑工商今天與日本大阪府明星隊交手，全場11安僅拿下1分，跑壘、牽制都有瑕疵，以1比4輸球，高苑總教練李來發直言：「專注力不足」。



高苑昨天首戰與日本千葉縣明星隊交手，以3比5吞敗，今天與大阪府明星隊交手，全場敲出11支安打，比大阪府隊多1支安打，但得分效率不佳，僅在6局靠著林逸達、羅暐捷接連安打，拿下唯一1分，全場留下10個殘壘。



高苑總教練李來發對於球員這兩場比賽的表現並不滿意，「並不是技不如人，就是專注力不夠」，兩場比賽都有跑壘問題，今天兩度被牽制死在一壘，守備上也有牽制失誤，關鍵時刻球員場上專注力決定比賽勝負。



高苑先發投手范柏絜今天投6.1局被敲7支安打，投出1次保送、1次三振，失掉2分（1分責失分），表現並不差，直球、變速球狀況都不錯，直球最快投到約140公里；李來發表示，投球的內容不錯，但兩人出局後牽制一壘失誤是敗筆，「就是輸給了自己」。



高苑捕手蕭憶銘今年黑豹旗拿下打擊、打點、全壘打三冠王，目前打擊狀況也維持不錯，今天單場敲出3安，但他表示，「還是希望團隊贏球比較重要」。1061226