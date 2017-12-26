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楊俊瀚再拼精英獎 自評人人有機會

發稿時間：2017/12/26 20:04

最新更新：2017/12/26 20:04

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（中央社記者龍柏安台北26日電）106年體育運動精英獎將於明天頒獎，今年在世大運勇奪男子100公尺金牌的楊俊瀚，連2年入圍最佳男子運動員，對於能否得獎，他保持平常心，並謙遜地說：「大家都有機會。」

楊俊瀚共入圍過最佳新秀運動員、最佳運動團隊，去年他也入圍年度最佳男子運動員，最後卻輸給台灣羽球一哥周天成，今年他頂著世大運男子100公尺金牌再次入圍，不過勁敵還有世大運飆出91公尺36亞洲新紀錄的標槍好手鄭兆村，以及世大運鞍馬金牌得主李智凱。

由於今年世大運台灣成績豐碩，因此入圍名單個個都是佼佼者，對於競爭者，楊俊瀚透露他沒有較勁的意味，反而是替大家開心，因為所有人的成績都很好，不過他坦言，鄭兆村獲獎機會很大。

去年獲獎的周天成也認同，今年精英獎最佳男子運動員競爭非常激烈，「因為入圍的都是金牌，還有破紀錄的，這都非常難得。」當問他最看好誰獲獎？他直言：「我看好楊俊瀚。」問他壓寶楊俊瀚的理由，他搞笑地說：「因為他的經紀人正在瞪我。」

正因為競爭激烈，因此楊俊瀚也表示，目前還沒準備得獎感言，他苦笑說：「現在最讓我有壓力的，就是獲獎後的得獎感言。」既然如此，為何還不準備？他展現樂天一面：「準備是一定要準備的，但是我想越近應該會越有想法。」

楊俊瀚今出席中華奧會舉辦的企業及選手見面會暨感恩餐會，他穿著合身帥氣的西裝出席晚會，難得看他正裝出席活動，他笑說，「我本來就有西裝，不過每年只穿1、2次，所以有機會當然就要穿啊」。1061226

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