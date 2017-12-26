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許淑淨肘傷無限期休養 暫無歸期

發稿時間：2017/12/26 20:10

最新更新：2017/12/26 20:10

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（中央社記者龍柏安台北26日電）兩屆奧運舉重女子金牌選手許淑淨，今年在美國世界舉重錦標賽不慎拉傷右肘揮淚棄賽，指導教練蔡溫義坦言，目前許淑淨沒有歸隊時間表，希望讓她徹底休養再以完美狀態回歸。

許淑淨分別拿下2012倫敦奧運與2016里約奧運女子53公斤量級金牌，今年台北世界大學運動會她在訓練時因腳傷復發，被迫退出比賽，沒想到年底赴美征戰世錦賽，她在抓舉前2次試舉分別舉起91與93公斤，不料第3次試舉挑戰95公斤時，不慎弄傷右肘無奈棄賽，不過抓舉93公斤仍讓他拿下銀牌。

蔡溫義今天出席中華奧會舉辦的企業及選手見面會暨感恩餐會，受訪時他透露許淑淨目前近況，仍在「保養」等待醫師開綠燈後才能恢復訓練，他強調：「現在剛好也沒什麼大比賽，就讓她趁著這個機會休養，把身上大大小小的傷全部治好、一次到位。」

至於是否趕得及明年雅加達亞運？蔡溫義則語帶保留，他強調還是得看醫師評估，並說：「我對我們醫療團隊很有信心，國家隊的醫療都是長庚在負責，他們在這個部分很強，我很放心。」

目前許淑淨除右肘拉傷之外，右膝也有過度疲勞的狀況，蔡溫義說，許淑淨拿了2面奧運金牌，是台灣的頂尖運動員，「我們要把她當成國寶來對待」。1061226

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