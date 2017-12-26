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豐田擊敗新明 城市盃4強沒台灣隊伍

發稿時間：2017/12/26 20:41

最新更新：2017/12/26 20:41

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（中央社記者謝靜雯台北26日綜合報導）2017年台北城市盃青少年棒球錦標賽複賽，去年冠軍隊伍日本豐田8強與桃園市新明交手，豐田4局單局攻下7分、奠定勝基，以14比9拿勝、晉級4強，台灣隊伍4強全軍覆沒。

豐田力拚連霸，今天16強賽先擊敗台東縣卑南國中、晉級8強，8強賽與新明交手，兩隊形成打擊戰，豐田1到6局、局局得分，全場敲出16支安打，4局球隊4比8落後時，靠著接連8支安打、失誤，單局攻下7分、奠定勝基。

新明今天開賽先掉2分、處於落後，2局靠著接連安打、保送拿下4分、超前比數，3局林翊翔敲出3分砲添分、拉開領先差距，但投手群擋不住豐田隊打線，終場吞下敗仗、無緣晉級。

新明總教練黃湋志表示，「自己沒掌握好，很可惜，其實今天我告訴選手不要被扣倒就好，要維持氣勢跟鬥志」，面對強隊豐田，黃湋志提到對手有強烈求勝的企圖心，打擊細膩度好，選球能力也好、纏鬥力佳。

豐田今天比賽打擊發揮，總教練小林晉也表示，選手打擊狀況越來越好，新明是很強的對手，全隊平均水準高，賽前就不斷叮嚀球員，「我們要更努力才能贏他們」。

城市盃台灣此次總計有21支球隊參賽，但都在8強止步，這也是城市盃繼2009年後，再度出現4強由外隊包辦的狀況；明天4強對戰組合，日本豐田將與日本名古屋交手，日本大阪與南韓首爾隊碰頭，勝隊晉級冠軍戰。1061226

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