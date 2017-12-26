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穀保黃震武大賽首先發 扛主戰有信心

發稿時間：2017/12/26 22:19

最新更新：2017/12/26 22:19

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（中央社記者謝靜雯台中26日電）台日高中棒球菁英對抗賽，穀保家商今天與岐阜縣明星隊交手，穀保派出球隊積極培養的投手黃震武先發，黃震武高中首次大比賽先發表現不差，投出自信，也率隊以6比1拿勝。

穀保今天兩任投手先發高二黃震武、後援高一李慶隆都是球隊極力培養的潛力球員，穀保總教練周宗志表示，明年選拔賽他們兩名投手都將成為球隊主力，藉由這次比賽，讓球員累積經驗。

黃震武先前僅在鋁棒組比賽或者一些小型盃賽先發出賽，今天是高中生涯首度大型正式比賽亮相，周宗志表示，賽前黃震武一直說很緊張，「今天他的速度雖然沒有這麼好，但控球不錯，整體表現符合預期」。

黃震武首局稍微亂流，1人出局後接連被敲安打、 保送失掉1分，2局過後改變配球。周宗志表示，有發現對手對黃震武的直球掌握不是這麼好，所以2局過後直球配的比較多，也收到成效，比賽後半段越投越有信心，沒有再失掉分數。

黃震武今天先發投5局被敲3支安打，投出7次三振、失掉1分責失分，他表示一開始上場投球很緊張，後來就想著把球壓低，讓打者打不好就好，過去也曾在交流賽與日本隊交手，但岐阜縣強度更高，能夠對他們有不錯的表現，會更有自信，明年將扛起球隊主戰，沒有壓力，對自己有信心。

穀保今天全場敲出12支安打，開賽雖處於落後，但比賽後半段追分，3局靠著接連安打、保送、高飛犧牲打拿下3分、超前比數，9局再添3分，拿下此次對抗賽首勝；周宗志表示，得點圈打擊機會，球員感覺有點急躁，選球沒有做好，是需要再加強的部分。1061226

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