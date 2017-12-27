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亞運前哨戰 屏東賽嘉飛行嘉年華30日登場

發稿時間：2017/12/27 15:51

最新更新：2017/12/27 16:33

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中華民國航空運動協會將於30日至107年元旦舉辦「2018年屏東賽嘉飛行嘉年華」，由於越野飛行傘項目已經列入明年2018亞運的競技項目，預期各亞洲國家代表隊將精銳盡出，做為亞運最後練習的前哨戰。中央社記者郭芷瑄攝 106年12月27日中華民國航空運動協會將於30日至107年元旦舉辦「2018年屏東賽嘉飛行嘉年華」，由於越野飛行傘項目已經列入明年2018亞運的競技項目，預期各亞洲國家代表隊將精銳盡出，做為亞運最後練習的前哨戰。中央社記者郭芷瑄攝 106年12月27日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）越野飛行傘項目已經列入2018亞運的競技項目，中華民國航空運動協會將於30日至明年元旦舉辦「2018年屏東賽嘉飛行嘉年華」，預估將成為各選手參加明年亞運的最後練習前哨戰。

協會秘書長蘇沛倫表示，由於越野飛行傘項目已經列入明年2018亞運的競技項目，預期各亞洲國家代表隊將精銳盡出，做為亞運最後練習的前哨戰，賽事在賽嘉飛行場舉行。

蘇沛倫說，這次賽事台灣選手有10多名，另有7個國家隊伍報名參賽，包括新加坡、馬來西亞、香港、尼泊爾、大陸、韓國及日本選手共60多人，這次賽事也將成為台灣選手參加亞運的積分賽。

蘇沛倫指出，屏東賽嘉飛行場是全東南亞最好的越野飛行傘場地，因腹地廣大氣流旺盛，四季都適合飛行傘極限運動，由於東北亞在冬季無法從事飛行運動，屏東賽嘉飛行場每年吸引東亞及世界各地飛行傘越野頂級高手前來朝聖。

屏東縣政府今年10月1日起實施「屏東縣無動力飛行運動管理自治條例」，是全國第一個針對無動力飛行運動所訂定的自治條例，也在10月26日發出第一張場證，讓屏東賽嘉飛行場配合賽嘉皆豪飛行場，成為目前全國唯一取得官方認證核可的合法飛行遊憩場域，使輕航機、無動力飛行傘、滑翔翼及熱氣球可以翱翔於屏東天空。1061227

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