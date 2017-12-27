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賴清德：全力支持體育 預算將寬列

發稿時間：2017/12/27 16:08

最新更新：2017/12/27 18:34

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行政院長賴清德27日出席106年體育運動精英獎頒獎典禮，致詞時表示政府對體育發展十分支持，預算都會寬列。中央社記者張新偉攝　106年12月27日行政院長賴清德27日出席106年體育運動精英獎頒獎典禮，致詞時表示政府對體育發展十分支持，預算都會寬列。中央社記者張新偉攝　106年12月27日

（中央社記者李晉緯台北27日電）行政院長賴清德今天出席106年體育運動精英獎頒獎典禮，並頒發終身成就獎以及特別獎獎項，他致詞時表示，政府對體育發展十分支持，預算都會寬列。

體育運動精英獎頒獎典禮下午在台北舉行，羽球球后戴資穎獲頒「特別獎」，中華民國田徑協會理事長蔡辰威獲「終身成就獎」，由賴清德頒獎。

蔡辰威領獎時呼籲民眾支持體育，如果不能當選手，也可以選擇當個好觀眾，進場加油。

戴資穎人在印度比賽，由父親戴楠凱代為出席領獎。戴楠凱感謝大家對小戴的支持，希望繼續為她加油。

賴清德致詞時，肯定運動員今年在世大運等賽事的傑出表現，希望藉由獎項讓運動員知道自己的表現除了是個人的榮耀，更是社會的驕傲。

賴清德說，國體法修法通過後，有志於體育推廣的民眾可以加入單項協會，戴資穎等人也投入參選選手理事，有第一線選手協助運動推廣更是好事，他十分樂見。

此外，賴清德說，前瞻基礎建設有4年100億元預算投入運動產業，他在接任行政院長後，預算重編加了10億元的培育計畫，要支持選手邁向亞運、奧運，「這是做為一個運動迷該做的事」。

賴清德指出，整體來說，政府會禮遇選手、教練，不會讓大家為了經費四處奔走，預算都會寬列，行政院會全力支持體育發展。1061227

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