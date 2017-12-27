旅日投手郭俊麟指導小球員 勉勵好品行

南投縣新豐國小27日邀日本職棒西武獅隊投手郭俊麟（中）等人，與棒球隊選手分享經驗，並指導小球員動作姿勢。中央社記者蕭博陽南投縣攝 106年12月27日

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投市新豐國小今天邀旅日職棒選手郭俊麟等人，與棒球隊選手分享心得與經驗，並指導投接球動作、勉勵認真讀書、建立良好品行。



日本職棒西武獅隊投手郭俊麟、中華職棒Lamigo桃猿隊投手洪聖欽、美國職棒大聯盟遊騎兵隊球探張立帆今天來到南投市新豐國小，分享正確觀念給小球員、致贈簽名球，並指導與調整投接球動作，小球員看到知名球星到來都很高興，眾人也合照留念。



新豐國小校長賴信佑說，球隊教練林欣甫與郭俊麟、洪聖欽、張立帆是台中市西苑中學棒球隊學長、學弟關係，因此商請他們三人來學校，與小球員分享棒球路的心得，並指導動作、體能訓練、如何預防運動傷害，希望鼓勵球員更努力。



郭俊麟說，國小打球相對較快樂，這階段除練習球技，更要學會有禮貌、建立好品行，國中開始較辛苦，學習與訓練更多，體能要增強，在國中到高中鍛鍊成熟，另外，每個位置都可去學習吸收，像他當過內野手、捕手，後來有機會轉當投手，甚至旅日發展。



張立帆則鼓勵小球員認真讀書，並強調「不可能一輩子打球」，他除了是球探，也開設訓練公司，也是國立台灣體育運動大學的投手教練，希望球員不要將棒球路想得太順遂，遇到困境要正面思考。



洪聖欽表示，避免運動傷害，保持身體健康很重要，一些國小優秀投手因過度使用肢體，導致運動傷害，國中、高中就淡出棒球界，很可惜，對球員也不公平，所以國小階段應保護選手，不要「操過頭」。1061227