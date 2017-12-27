許育修走過低潮 獲最佳新秀運動員

106年體育運動精英獎頒獎典禮27日在台北舉行，「最佳新秀運動員獎」由網球小將許育修拿下。中央社記者張新偉攝 106年12月27日

（中央社記者李晉緯台北27日電）今年體育運動精英獎「最佳新秀運動員獎」得主許育修，受阿嬤「啟蒙」走上網球路，在媽媽的相伴下，走過體能撞牆、病痛纏身等低潮，今年一舉獲得3座大滿貫的青少年男雙冠軍。



許育修今年一舉拿下澳網、溫網、美網3座大滿貫青少年冠軍，他在獲獎後表示，「第一個感謝的是媽媽，因為她每天帶我去訓練、幫我穿線，打理一切大小事。」



來自單親家庭的許育修，家境並不富裕，為了能有足夠經費征戰國內外大小賽事，以「能省則省」為原則，媽媽江采蓉因此學了按摩、穿線等專業技能，為的就是幫助許育修拿下更好的成績。



除了陪在身邊相依為命的媽媽，許育修會踏上網球路，另外一個關鍵的恩人是帶他認識網球的阿嬤。



許育修小時候就常與愛打網球的阿嬤到球場，阿嬤打球時許育修就在旁邊空地練球，當時身材尚小的他揮著沈重的球拍，一揮就揮出興趣，成為他網球路的起跑線。



許育修比其他選手晚接受正規訓練，體力、技術一開始都跟不上隊友腳步，回首那段艱辛過程，許育修說：「當初因為功課不是特別好，希望靠體育上大學，所以就在網球上努力下去。」



度過生涯第一個撞牆期，許育修好不容易慢慢打出成績，又因為腳底感染病毒疣開刀，回到球場時不但打不出水準，連跑起來都隨時要摔倒，還好教練每週3天為他加強訓練，才助他慢慢找回身手。



今年許育修接連在大滿貫的澳洲網球公開賽、溫布敦網球錦標賽、美國網球公開賽拿下男子雙打冠軍，今天更獲選精英獎年度最佳新秀運動員，收穫豐碩。展望來年，許育修也希望更上層樓，在網球路上闖出一條屬於自己的路。1061227