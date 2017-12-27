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平鎮打線串連不佳 台日青棒吞首敗

發稿時間：2017/12/27 18:35

最新更新：2017/12/27 19:00

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zoom in 台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中27日與日本岐阜縣明星隊交手，平鎮打線受制，終場以1比3吞下此次比賽首敗。圖為平鎮先發投手李承禎。中央社記者謝靜雯攝 106年12月27日台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中27日與日本岐阜縣明星隊交手，平鎮打線受制，終場以1比3吞下此次比賽首敗。圖為平鎮先發投手李承禎。中央社記者謝靜雯攝 106年12月27日

（中央社記者謝靜雯台中27日電）台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中今天與日本岐阜縣明星隊交手，平鎮高一野手林子豪單場3安表現亮眼，但團隊打線串連不佳，終場以1比3吞下此次比賽首敗。

平鎮高中此次比賽首戰以3比0擊敗日本大阪府明星隊，昨天再以2比1擊敗日本和歌山隊，拿下2連勝，今天與賽前1勝未得的日本岐阜縣明星隊交手，岐阜縣派出下勾投手林泰輔先發，平鎮打線受制、吞下敗仗。

平鎮今天由高二投手李承禎先發，先發投5.1局被敲5支安打，投出5次三振，失掉2分責失分，表現並不差；平鎮比賽前半段沒辦法突破下勾投手林泰輔，直到5局靠著陳俊孝、林靖凱接連安打，拿下第1分，岐阜縣6局再起攻勢，單局攻下2分、拿下勝利。

平鎮總教練吳柏宏表示，台灣青棒階段下勾投手少，陌生是一部分原因，「但運氣也沒有這麼好，很多打出去不錯的球，都沒辦法形成安打」；至於先發投手李承禎表現不差，但吳柏宏也點出，李承禎球速不算快，今天失投球多，被掌握到形成安打的機會就高。

平鎮今天吞敗，目前戰績2勝1敗，興大附農今天擊敗日本大阪府明星隊，目前戰績也是2勝1敗，穀保家商今天與日本千葉隊交手，8局打完6比6僵持不下，9局上2人出局後，穀保被敲安打、保送、接連失誤，失掉3分吞下敗仗，目前戰績1勝2敗。1061227

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