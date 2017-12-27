走過低潮 美籃球球星伊拉克重生

（中央社巴格達27日綜合外電報導）前美國大學球星梅菲爾德（DeMario Mayfield）數年前涉嫌策劃搶劫案被捕，曾擔心他的籃球生涯將毀於一旦，不過他現在在戰火蹂躪的伊拉克回到球場，重拾人生。



195公分高的梅菲爾德來自美國南部喬治亞州，2015年加入巴格達的籃球隊，後來取得公民身分，如今加入伊拉克男籃國家隊，成為隊上最新加入的優秀新血。



26歲的梅菲爾德告訴法新社：「能獲得這個機會，我將永遠感激。」



「從我抵達的那天以來，我感受到的只有滿滿的愛。」



2013年代表北卡羅來納大學及喬治亞大學出賽的梅菲爾德，因涉嫌密謀犯下武裝搶劫被捕，當時他的前景相當堪憂。



梅菲爾德說：「就在那時，我以為一切就要結束了。」



「但我了解到，我只是得相信我自己，讓自己擺脫困境。」



最後他承認犯下罪行較輕的持武罪，在監外工作計畫服刑10個月。



出獄後，德州安吉洛州立大學（Angelo State）給他另一次機會。但畢業後，美國及歐洲球隊都對他沒興趣。意想不到的是，伊拉克巴格達的球隊「石油俱樂部」來接洽他，從此梅菲爾德在伊拉克落腳。



去年他為球隊奪得冠軍，也拿下錦標賽最佳職業球員殊榮。放眼2019年世界盃參賽資格的國家男籃隊被他的表現吸引，說服政府讓他取得公民身分。



梅菲爾德完成歸化後，馬上為伊拉克隊帶來巨大影響力，上個月於世界盃資格賽率領原本戰力普通的伊拉克扳倒強敵伊朗。



如今，他雖然語言仍不太通，伊拉克的安全疑慮也使他不敢把家人接來同住，不過他認為，這一路走來是很特別的經驗。他說：「這是一段艱難的旅程，但我享受其中。」（譯者：中央社周莉芳）1061227