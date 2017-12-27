/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 役政署桃園國際機場金元萱多益
>rss

森田空自信敲致勝安 大阪城市盃奪冠

發稿時間：2017/12/27 21:23

最新更新：2017/12/27 21:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯台中27日綜合報導）2017年城市盃青少年棒球錦標賽，日本大阪與名古屋爭冠，兩隊前半段僵持不下，大阪7局靠著森田空關鍵安拿下致勝分，終場以7比5獲勝，繼2014年後再度稱霸。

大阪去年以推薦球員方式組隊，但成績並不理想，今年改由選拔，此次參賽以二年級球員為主，打出亮眼成績；今天4強賽大阪以18比4扣倒南韓首爾隊，接著冠軍戰與名古屋交手，兩隊形成苦戰。

冠軍戰大阪開局靠著名古屋投手不穩，接連選獲得4次四死球，前田健伸適時二壘打，大阪首局攻下3分，名古屋2局追分，靠著接連安打、保送，追回2分，4局打完大阪5比2領先，5局大阪守備出狀況，接連失誤讓名古屋單局拿下3分、扳平比數。

兩隊僵持至7局上半，大阪靠著接連安打、觸身球保送，森田空代打關鍵安，替球隊送回致勝分，名古屋下半局追分不及、吞下敗仗。

大阪總教練山田高廣表示，森田空先前狀況不好，但是當下已經沒有什麼球員可以上場代打，看到森田空表情有信心就相信他，很高興他有做到。

大阪這次幾乎場場扣倒對手，山田高廣表示，冠軍戰的確是這次最難打的一場比賽，「名古屋實力比我們強，打得很辛苦」，相信經過這次比賽後，大家都有成長。

季軍戰由南韓首爾與日本豐田交手，首爾羅承燁、權（火赫）卿全壘打助陣，終場以11比4抱回季軍，豐田則獲殿軍。1061227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP