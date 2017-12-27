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張景淯完投飆14K 高苑台日青棒奪首勝

發稿時間：2017/12/27 21:49

最新更新：2017/12/27 22:22

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台日高中棒球菁英對抗賽，高苑工商投手張景淯完投9局飆14K，封鎖日本和歌山縣隊打線。中央社記者謝靜雯攝　106年12月27日台日高中棒球菁英對抗賽，高苑工商投手張景淯完投9局飆14K，封鎖日本和歌山縣隊打線。中央社記者謝靜雯攝　106年12月27日

（中央社記者謝靜雯台中27日電）台日高中棒球菁英對抗賽，高苑工商投手張景淯完投9局，飆出14K，封鎖日本和歌山縣隊，加上隊友打線幫忙，林逸達敲出此次賽會首轟，高苑以3比2拿下此次比賽首勝。

張景淯首場比賽與日本千葉縣明星隊交手扛先發，投1.1局被敲6支安打，失掉4分責失分，表現並不理想，但今天與和歌山縣隊交手，表現截然不同，用112球完投9局，飆出14K，僅讓對手敲出4支安打，比賽均速維持在約140公里左右、控球不錯，變化球對打者有吸引力。

高苑總教練李來發表示，張景淯首場比賽受到主審好球帶影響，「心理準備不好，受影響後，動作也跟著跑掉」，教練團幫忙調整，幫他把出手點拉高回原本的位置，「他身高夠高，出手點拉回來後，搭配投球節奏，讓打者不好掌握」。

張景淯表示，上一場先發出賽，因為投不進好球帶，心情有受到影響，今天把球壓低、狀況不錯，心態上也有調整，「球隊不能再輸了，要跳出來把比賽扛起」；過去僅在國中交流賽中碰過日本隊，首度正式比賽交手，上場沒有特別想法，「一顆一顆投就好」。

高苑今天比賽3局靠著接連保送、李冠賢三壘打先拿2分，和歌山隊4局追回1分，6局林逸達敲出此次大會首轟，替球隊多添1分保險分；林逸達說，全壘打那球抓到曲球，上場打擊保持平常心，打出去就全力跑壘。

此次預賽分台灣球隊、日本球隊兩組進行比賽，台灣球隊有平鎮高中、穀保家商、興大附農、高苑工商，日本則有大阪府明星隊、岐阜縣明星隊、千葉縣和和歌山縣共4隊，預賽採交叉循環賽，同組球隊不會交手，預賽各組戰績第一名打冠軍戰、第二名打季軍戰。

今天賽程結束後，平鎮高中、興大附農戰績都是2勝1敗，穀保家商和高苑工商戰績則為1勝2敗，日本球隊千葉縣聯隊目前戰績3勝、排名第一，和歌山縣、大阪府明星隊和岐阜聯隊戰績皆是1勝2敗，明天預賽最後一天賽程結束後，才能確定晉級球隊。1061227

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