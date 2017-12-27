生涯峰迴路轉 鄭兆村堅持成就亞洲傳奇

106年體育運動精英獎頒獎典禮27日在台北舉行，年度最佳男運動員由在台北世大運以同時破亞洲及大會紀錄拿下標槍金牌的鄭兆村（右）奪得，教育部長潘文忠（左）頒獎中央社記者張新偉攝 106年12月27日

（中央社記者李晉緯台北27日電）鄭兆村靠世大運時「驚天一擲」奪金牌，也拿下體育運動精英獎「最佳男運動員」，兩度因傷未能挑戰奧運，曾考慮放棄選手身分，但「堅持」讓他重回賽場，也才成為「亞洲傳奇」。



獲得精英獎最佳男運動員獎，鄭兆村表示，能夠得獎「蠻意外的」，他認為入圍的對手都非常強，尤其楊俊瀚在世大運為台灣拿下意義重大的首面100公尺金牌，更是他心中的「最佳男運動員」，這讓他直言：「我坐在台下時完全不緊張，因為根本沒想過會得獎。」



第一次入圍精英獎就奪得大獎，鄭兆村說：「希望明年任何的賽事都有穩定成績，也希望能突破自己，並挑戰明年的精英獎。」



鄭兆村在台北世界大學運動會男子標槍摘金的過程峰迴路轉，正是他生涯的最佳寫照，世大運時他和黃士峰、德國好手霍夫曼（Andreas Hofmann）輪流攻頂，他從首次試擲的領先、被超越後甚至落居第3，最後才靠著刷新亞洲紀錄的最後一擲拿下金牌。



號稱台灣「標槍雙俠」的鄭兆村與黃士峰，場上彼此競爭，場下也相互扶持，一起征戰國內外各項賽事，在成績上也總是處於你追我趕的狀態，率先擲出成績的鄭兆村，2012年就有機會挑戰奧運，但卻因為燙傷被迫放棄挑戰倫敦奧運，鄭兆村說：「我平時就有自己煮東西吃的習慣，那次不小心讓左手、左大腿燙傷，只能放棄拚奧運。」



因為燙傷中斷訓練，鄭兆村雖在復健後成功復出，但成績不斷往後掉，那段期間反倒讓黃士峰先擲出名堂，鄭兆村在蟄伏4年後，眼看有機會再向奧運叩關，但成績沒有太大突破，關鍵時刻又再度受傷，讓他兩度無緣奧運。



更大的關卡出現在2016年，鄭兆村出國移地訓練大半年後，5月就在回國首戰的大專盃受傷，「我當時一個錯位踩下去，右腳半月板破裂，當年的賽季就結束了」，在醫生有意無意問起「如果無法在場上奔馳，有沒有可以轉換的跑道」等問題，讓他感受到傷勢的嚴重性，因此一度想要結束自己的選手生涯，「我當時真的曾想，是否能透過我學到的知識、的技術，來教育後輩選手」。



鄭兆村決定嘗試，也因此整理出國移訓的計畫和所得，但今年復健成功，在身體沒有大礙的情況下復出賽場，就順理成章的把之前整理的東西試著用在場上，一開始成績並不理想，直到打破全國紀錄，他的心結才打開，成績也慢慢跟著提升。



隨著心態回穩，加上瑞典籍教練伯里斯壯姆（Anders Borgstrom）進到國訓中心協助訓練，鄭兆村成績止跌回升，才有後來「要成為亞洲傳奇」的雄心壯志，並真的如願，在世大運擲出破亞洲紀錄的「驚天一擲」。1061227



