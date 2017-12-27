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最佳教練獎賴建誠 戴父：沒賴就沒戴資穎

發稿時間：2017/12/27 22:41

最新更新：2017/12/28 07:41

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106年體育運動精英獎頒獎典禮27日在台北舉行，羽球世界球后戴資穎獲頒「特別獎」，由戴資穎父親戴楠凱（圖）出席代為領獎。中央社記者張新偉攝　106年12月27日106年體育運動精英獎頒獎典禮27日在台北舉行，羽球世界球后戴資穎獲頒「特別獎」，由戴資穎父親戴楠凱（圖）出席代為領獎。中央社記者張新偉攝　106年12月27日

（中央社記者黃瑞弘、李晉緯台北27日電）106年體育運動精英獎「最佳教練獎」，由羽球世界球后戴資穎的指導教練賴建誠奪下。戴資穎的父親戴楠凱說：「沒有賴建誠，就沒有今天的戴資穎。」

賴建誠擊敗世大運鞍馬金牌李智凱的教練林育信等人，脫穎而出，拿下最佳教練獎，也讓戴楠凱相當有感，戴楠凱在受訪時稱賴建誠一路從陪練員、訓練員再到國家隊教練，就和戴資穎一樣，是從默默無聞到做出成績。

賴建誠是戴資穎專屬教練，兩人共同奮鬥近7年，去年底讓戴資穎登上頂峰。戴楠凱說：「賴建誠是我挑的，所以我責任很大」，並透露賴建誠原本當完替代役後就要回基隆當老師，是他特別拜託賴建誠留下來。

戴楠凱說，當陪練員的薪水很少，他用很多方式讓賴建誠盡量留在高雄中學幫助孩子，後來賴建誠到國訓中心，慢慢才從陪練員變成訓練員，「陪練員、訓練員薪水差了1、2萬」。

戴楠凱提到，賴建誠很用心、很努力，最後終於能夠發光，國際上現在很多人也想找賴建誠。

除了教練賴建誠拿下最佳教練，戴資穎本人也獲得特別獎，由於兩人在國外比賽無法出席，也讓戴楠凱今天很忙，除了代領獎項，也要接受訪問，自嘲自己拿麥克風的時間「只輸頒獎典禮主持人」。1061227

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