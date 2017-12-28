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關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署
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增菘瑋結束球員生涯 沒有任何遺憾

發稿時間：2017/12/28 14:44

最新更新：2017/12/28 15:24

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富邦悍將隊投手增菘瑋（圖），去年底透過戰力外測試重回中職，投出不錯成績，但因個人生涯規劃，決定結束球員生涯，並透過經紀公司發出聲明稿表示，「球員生涯沒有任何遺憾」。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真　106年12月28日富邦悍將隊投手增菘瑋（圖），去年底透過戰力外測試重回中職，投出不錯成績，但因個人生涯規劃，決定結束球員生涯，並透過經紀公司發出聲明稿表示，「球員生涯沒有任何遺憾」。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真　106年12月28日

（中央社記者謝靜雯台北28日綜合報導）富邦悍將隊投手增菘瑋，去年底透過戰力外測試重回中職，投出不錯成績，但因個人生涯規劃，決定結束球員生涯，他透過經紀公司發出聲明稿，「球員生涯沒有任何遺憾」。

增菘瑋2015年季後遭中信兄弟隊釋出，後轉往業餘台東綺麗珊瑚隊發展，去年底測試會飆出144公里，吸引Lamigo桃猿、統一獅和富邦悍將隊積極爭取，增菘瑋最後加入悍將隊。

今年球季增菘瑋總計一軍出賽45場，投40.1局，整季防禦率4.69，成為球隊倚重的牛棚投手戰力，但球季結束，因個人生涯規劃，提出申請解除球員契約。

增菘瑋透過經紀公司發出聲明稿：「人生有無數的抉擇，在不違背父母的期待之下，我決定再次踏上職業棒球的舞台，當然，我也想證明自己還有這個能力去挑戰。」

聲明稿中提到，這一年每天都全力以赴去執行教練所賦予的任務，在征戰中，又拾回了那一股愛棒球的初衷，也找回投打對決的策略與方法，「這最後一年，在富邦悍將的每一天，我都很享受」。

決定結束球員生涯，與增菘瑋先前在綺麗珊瑚那段時間所聞所見也有關聯，「我過得很充實，也深深感受到我不是只能打棒球，原來這雙手還能做其他工作，有著無限可能，所以未來的日子，我或許會回到綺麗繼續指導學弟、發揮我過去所學得的經驗；也或許人生旅途充滿未知的驚奇，我期待自己能有更多元化的嘗試和學習新事物的機會」。

經紀人張家銘表示，增菘瑋確定球員生涯劃下句點，但是否轉任教練或者有其他的規劃，目前都還不確定；增菘瑋聲明稿中感謝棒球路上給他鼓勵和支持的所有人：「雖然我的球員生涯已劃下句點，但也是我人生下一階段的起點，我充滿著期待。」1061228

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