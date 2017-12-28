疑冒人頭會員 5協會：先做資料審查

（中央社記者李晉緯台北28日電）體育署署長林德福今天表示，已將5個疑似出現人頭會員湧入預報名系統的資料移送檢調調查。這5個協會今天接受中央社記者訪問時表示，除待檢調調查，也會依體育署建議，先做申請資料的審查。



教育部體育署開放線上預報名系統，讓有意願加入各單項協會的民眾申請，在這波預報名20日截止後，卻出現包括保齡球、射擊、軟式網球、撞球、健美共5個協會的申請資料中，出現大量重複地址等情事，讓人產生「人頭會員」的疑慮。



中華民國保齡球協會理事長吳福龍表示，協會原700多個會員中，有300多人現在或曾經具選手身分，「我們本來就是最開放的協會，只要依照遊戲規則，想加入的人都可以來」。



吳福龍說，但體育署轉交3577筆預報名資料中，由通訊地址、戶籍地址等資訊相同的狀況來看，約有3100筆資料可能是同一批人申請，讓協會被貼上「灌票」、「人頭」的負面標籤，「這真的很無辜」。



吳福龍說，目前協會將配合體育署，在1月7日會員大會完成組織章程修改後，會通知這3577名預報名的民眾，資料確認無誤並完成繳費後，再決定後續處理方式。



中華民國射擊協會秘書長陳武田說，3408筆預報名資料中有近3000筆有問題，不是留相同的Email，就是填一樣的地址，但之前開會時，體育署表示「預報名沒有規定不能填一樣的Email」，「所以協會這邊也先假設沒有惡意」，除了資料不正確而無法聯繫者外，協會已經通知其他所有申請者，未來幹事部初步核對申請者的身分證件、申請表、刑事紀錄等文件，會再將申請轉交理事會認證。



「新入會者需交比舊會員略高的會費，如果都是真的，會高興都來不及」，中華民國軟式網球協會秘書長廖俊一如此表示，他提到，收到的3297筆資料中約有3000筆有問題，除了填寫的地址一樣，最離譜的還有地址實際上是預售屋的情況，所以協會目前除初略審視資料，接下來將等體育署公布調查結果後，才繼續處理民眾申請入會的資料。



中華台北撞球總會創會會長凃永輝表示，協會收到3163筆資料中，約有3000筆資料有問題，其中最大宗的問題就是地址相同，「這讓人擔心，是有心人想掌控協會的灌票行為」，目前除了等待檢調調查結果，也會先公告新的組織章程、報名辦法，並設專戶收取會費，一切等「真的有完成報名再說。」



中華民國健美協會理事長林健昌則說，協會收到3113筆資料中，居然有2857筆通訊處相同，目前除了由檢調調查，會先透過申請者繳交的身分證明文件等，瞭解資料正確性，另一方面透過申請者是否繳交會費，判斷其入會意願。1061228