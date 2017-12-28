打棒球沒出息 陳偉殷反對這句話

國立體育大學今年續聘旅美邁阿密馬林魚隊台灣投手陳偉殷（右）擔任榮譽講座，陳偉殷28日返校指導學弟球技。中央社記者黃巧雯攝 106年12月28日

（中央社記者黃巧雯桃園28日電）對於外界常說打棒球沒有出息，旅美好手陳偉殷今天表達反對，他認為台灣球員天分比國外好，但缺乏接受教育，希望能推廣國小到大學不是以練球為主，先顧好學業，再把球技練好。



國立體育大學今年續聘旅美邁阿密馬林魚隊台灣投手陳偉殷擔任榮譽講座，並與旅日好手、同時也是學弟的陳冠宇、宋家豪一同在國立體大指導學弟球技。



陳偉殷今天分享自己對抗傷痛經驗，談到受傷很難預防，但必須要去克服、接受，同時還強調訓練重要性，如果沒有做好訓練，反而更容易受傷。



談及台灣球員優勢，陳偉殷認為，台灣球員天分比很多國外選手好，「但缺乏自己接受教育這塊」，他希望推廣從國小、國中、高中、大學不是以練球為主，必須先把學業顧好，再把球技練好。





國立體育大學今年續聘旅美邁阿密馬林魚隊台灣投手陳偉殷（左）擔任榮譽講座，28日舉行頒授典禮。中央社記者黃巧雯攝 106年12月28日

陳偉殷坦言，從小就聽到很多人說，「打棒球沒有出息，因為你打棒球必須放棄學業」，但他坦言，非常反對這句話，並認為學生有權利把課上完、學習地更好，吸取的知識將更多，讓外界看到球員不只會打球，也有很會讀書的人。



陳偉殷過去曾效力日本職棒中日龍隊，後轉往美國職棒打球，至於該如何融入當地文化，陳偉殷提到，在日職初期，練完球後，整天躲在房間看電視，直到第4年開始改變自己，儘管不太會講日文，仍主動到隊友房間聊天，後來為了學習到更多東西，開始找上教練。



陳偉殷強調：「不要因為語言隔閡，就不讓自己去學東西，你一定要開口講話，去問選手與教練，你只要敢去問，對你的成長會比較大。」



對於打棒球，陳偉殷勉勵在場學弟，「不要把它當成工作，要把它當成興趣」。



陳偉殷透露，高中時練球，每天都在應付，練習結束都覺得好累，但等到受傷後開始反省，「我不應該把它當成這是我的工作，如果當成是我的興趣會有很大不同，怎麼練都不會累」。1061228