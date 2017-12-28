明年目標 宋文華盼健康穩定出賽

旅美聖地牙哥教士隊投手宋文華28日回到母校國立體育大學，談到明年目標，宋文華表示，希望身體不要出狀況，先要有穩定出賽，再慢慢努力，他也要自己一開始不要衝太快，先一步步做好。中央社記者黃巧雯攝 106年12月28日

（中央社記者黃巧雯桃園28日電）旅美聖地牙哥教士隊投手宋文華第一年球季都未有出賽機會，談到明年目標，宋文華今天表示，希望身體不要出狀況，先要有穩定出賽，再慢慢努力，預計明年1月返美，準備3月春訓。



宋文華去年底加盟美國職棒教士隊，春訓前教練調整宋文華動作，宋文華今年球季持續在調整適應，未有正式出賽經驗。



宋文華今天回到母校國立體育大學時透露，先前返回美國參加重訓營，讓球隊確認身體狀況，球隊評估狀況還不錯，符合預期水準。



儘管還沒正式進到牛棚練球，宋文華坦言，還在找動作、感覺，日前回到美國著重重訓、體能方面，預計明年1月返回美國，慢慢調整自己狀況，準備3月春訓。



至於將被球隊分配到哪個層級打球，宋文華說：「球隊還沒有說，看自己春訓表現，也沒有自己設定層級。」



談到明年目標，宋文華表示，希望身體不要出狀況，先要有穩定出賽，再慢慢努力，他也要自己一開始不要衝太快，先一步步做好。



談到在美國遇到歧視，宋文華坦言，歧視一定是會有，會嘲笑「我們的文化及語言」，可能剛開始遇到會不開心，但後來當作他們只是在鬧，他也可以鬧回去，大家笑一笑就好。1061228