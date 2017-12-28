李晨薰鎖千葉明星 飆平生涯新高148公里

台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中高一投手李晨薰（圖）28日再度先發出賽，對上賽前沒有敗績的日本千葉縣明星隊，先發8局飆8K，投出平生涯最快紀錄148公里速球，率隊以5比1拿勝、晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 106年12月28日

（中央社記者謝靜雯台中28日電）台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中高一投手李晨薰複製上一場先發好表現，先發8局飆8K，投出平生涯最快148公里速球，封鎖日本千葉縣明星隊，率隊以5比1拿勝、晉級冠軍戰。



李晨薰台日青棒首場比賽先發，對上由日本春季甲子園冠軍隊大阪桐蔭為主體組成的大阪府明星隊，先發投6.2局僅被敲出4支安打，投出7次三振，好表現引發討論。



今天再度先發出賽，對賽前沒有敗績的千葉縣明星隊先發，李晨薰用86球投完8局，被敲出3支安打，僅在6局接連被敲安打、保送，失掉1分，飆出平生涯最快紀錄148公里速球，變化球的狀況比上一場先發更好。



平鎮總教練吳柏宏指出，「有球速、變化球角度又投得好，這樣的投手再好的打者都很難打」，李晨薰今年才升上高一，國中時期兩度入選國家代表隊，吳柏宏表示，除了技術層面，李晨薰心裡素質也很成熟，無論場上有什麼狀況，都不輕易被影響，「要找到這樣投手不容易，要好好的保護他」。



李晨薰國一、國二階段球速約在126公里間，國三畢業球速大幅提升至約144公里，高中球速維持進步，吳柏宏表示，如果保護得當，相信要突破150公里不是問題。



平鎮高中預賽4戰打完，戰績3勝1敗，日本千葉縣明星隊今天吞下敗仗，戰績也是3勝1敗，兩隊都名列分組第1名，將於明天冠軍戰再交手。1061228