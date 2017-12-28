/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署
>rss

預報名資料異常 林德福：作業同步進行

發稿時間：2017/12/28 18:33

最新更新：2017/12/28 19:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 針對預報名系統幾個協會收到的異常資料，教育部體育署署長林德福（圖）28日表示，實際上是否有違法情事需要檢調長時間調查，但各協會依規定在國體法公布後6個月內要完成改選，「法律、行政程序會同步進行」。中央社記者李晉緯攝　106年12月28日針對預報名系統幾個協會收到的異常資料，教育部體育署署長林德福（圖）28日表示，實際上是否有違法情事需要檢調長時間調查，但各協會依規定在國體法公布後6個月內要完成改選，「法律、行政程序會同步進行」。中央社記者李晉緯攝　106年12月28日

（中央社記者李晉緯台北28日電）民眾加入體育協會的線上預報名疑遭「灌票」，教育部體育署署長林德福今天表示，「法律、行政程序會同步進行」，除將異常資料送檢調，協會後續的資料審查等作業也同步進行。

針對預報名系統，幾個協會收到的異常資料，林德福認為，實際上是否有違法情事需要檢調長時間調查，但各協會依規定在國體法公布後6個月內要完成改選，所以「雖然法律上在進行，行政上還是要處理」。

林德福說，既然收到預報名資料，這些協會還是要通知預報名的民眾，讓民眾繳交身份證明文件、會費，協會以此確認民眾加入意願後，再將資料讓理監事審核，有意參與協會的民眾完成入會手續並取得投票資格，後續的改選作業才能接著進行。

談到包括保齡球、射擊、軟式網球、撞球、健美等協會各約3000筆異常資料，林德福說，3000筆申請資料填寫的地址相同「並不違法」，只是若非個人意願的申請，提出者可能涉及偽造文書違反個資法等問題。1061228

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP