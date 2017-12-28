預報名資料異常 林德福：作業同步進行

針對預報名系統幾個協會收到的異常資料，教育部體育署署長林德福（圖）28日表示，實際上是否有違法情事需要檢調長時間調查，但各協會依規定在國體法公布後6個月內要完成改選，「法律、行政程序會同步進行」。中央社記者李晉緯攝 106年12月28日

（中央社記者李晉緯台北28日電）民眾加入體育協會的線上預報名疑遭「灌票」，教育部體育署署長林德福今天表示，「法律、行政程序會同步進行」，除將異常資料送檢調，協會後續的資料審查等作業也同步進行。



針對預報名系統，幾個協會收到的異常資料，林德福認為，實際上是否有違法情事需要檢調長時間調查，但各協會依規定在國體法公布後6個月內要完成改選，所以「雖然法律上在進行，行政上還是要處理」。



林德福說，既然收到預報名資料，這些協會還是要通知預報名的民眾，讓民眾繳交身份證明文件、會費，協會以此確認民眾加入意願後，再將資料讓理監事審核，有意參與協會的民眾完成入會手續並取得投票資格，後續的改選作業才能接著進行。



談到包括保齡球、射擊、軟式網球、撞球、健美等協會各約3000筆異常資料，林德福說，3000筆申請資料填寫的地址相同「並不違法」，只是若非個人意願的申請，提出者可能涉及偽造文書違反個資法等問題。1061228