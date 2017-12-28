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保齡球世錦賽奪牌 許哲嘉創最年輕紀錄

發稿時間：2017/12/28 19:14

最新更新：2017/12/28 21:12

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靜宜大學二年級學生許哲嘉（圖）日前參加2017年世界保齡球錦標賽，拿下三人銀牌、團體銀牌、盟主銀牌等獎項，寫下中華隊最年輕得獎紀錄，他說，進到金牌戰真的很開心。（許哲嘉提供）中央社記者蘇木春傳真　106年12月28日靜宜大學二年級學生許哲嘉（圖）日前參加2017年世界保齡球錦標賽，拿下三人銀牌、團體銀牌、盟主銀牌等獎項，寫下中華隊最年輕得獎紀錄，他說，進到金牌戰真的很開心。（許哲嘉提供）中央社記者蘇木春傳真　106年12月28日

（中央社記者蘇木春台中28日電）靜宜大學二年級學生許哲嘉日前參加美國拉斯維加斯舉行的2017年世界保齡球錦標賽，拿下三人銀牌、團體銀牌、盟主銀牌等獎項，寫下中華隊最年輕得獎紀錄。

許哲嘉因母親在球館工作，國小就開始接觸保齡球，啟發興趣，國一接受正規訓練，國二首度入選國手。他今天受訪表示，剛開始表現不好，為求挑戰及突破成績，對保齡球又愛又恨。

高一時，許哲嘉因表現優異而感到自滿，加上叛逆的態度，成績下滑，經學長與教練的協助，成績才慢慢回升。他以過來人的經驗分享，運動選手需隨時保持謙虛，面對逆境時要保有勇往直前的態度。

許哲嘉說，這是他生涯首度打世界錦標賽，因世錦賽是保齡球界最高等級的比賽，有許多職業選手參賽，賽前想要把握機會，拿出好表現，沒想到進到金牌戰，真的很開心。

靜宜大學副校長溫嘉憲表示，許哲嘉19歲就能闖進金牌戰不容易，靜宜大學會繼續提供完善的運動項目訓練，及學業與生涯等相關輔導，協助體育保送生無後顧之憂，朝目標邁進。

世界保齡球錦標賽每4年舉辦一次，今年11月24日至12月4日在美國拉斯維加斯舉辦，中華隊共拿下1金、3銀、2銅成績。1061228

靜宜大學二年級學生許哲嘉（圖）因母親在球館工作，國小就開始接觸保齡球，啟發興趣，日前首度參加美國拉斯維加斯舉行的2017年世界保齡球錦標賽，拿下三人銀牌、團體銀牌、盟主銀牌等獎項。中央社記者蘇木春攝　106年12月28日靜宜大學二年級學生許哲嘉（圖）因母親在球館工作，國小就開始接觸保齡球，啟發興趣，日前首度參加美國拉斯維加斯舉行的2017年世界保齡球錦標賽，拿下三人銀牌、團體銀牌、盟主銀牌等獎項。中央社記者蘇木春攝　106年12月28日
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