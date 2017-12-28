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關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署
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想天天出賽 宋家豪偏好當後援

發稿時間：2017/12/28 20:25

最新更新：2017/12/28 21:11

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zoom in 台灣旅日樂天隊投手宋家豪（圖）今年在季後賽表現亮眼，他28日表示，相較於先發，每週才出賽一場，如果可以選，希望明年能擔任後援，可以每天出賽。中央社記者黃巧雯攝　106年12月28日台灣旅日樂天隊投手宋家豪（圖）今年在季後賽表現亮眼，他28日表示，相較於先發，每週才出賽一場，如果可以選，希望明年能擔任後援，可以每天出賽。中央社記者黃巧雯攝　106年12月28日

（中央社記者黃巧雯桃園28日電）台灣旅日樂天隊投手宋家豪今年在季後賽勇奪2勝，表現亮眼。宋家豪今天表示，相較於先發，每週才出賽1場，他坦言如果可以選，希望明年能擔任後援，可以每天出賽。

宋家豪今年7月底成為樂天正式球員，8月11日面對歐力士猛牛隊，一軍生涯初登板，並在今年季後賽奪下2勝，但後來再次對戰軟銀隊時，連挨2轟，吞下敗投。

談到從春訓時以先發做準備，後來球季中轉任後援，儘管在季後賽面對軟銀隊時，遭受到震撼教育，宋家豪今天回到母校國立體育大學時不以為意，認為後援登板時，由於僅需負責短局數，「拿到球就全力跟他對決，不用保留體力」。

至於明年在球隊中角色，宋家豪表示，可能要到明年2月才知道，預計明年1月20日回到日本。

宋家豪說：「如果可以選，當然希望是後援，可以每天出賽，先發每個星期才一場，不喜歡今天沒事情，不知道要幹嘛。」

由於明年樂天牛棚戰力不錯，可能面臨不小競爭壓力，宋家豪認為，競爭一定會有，「就是把自己準備好，隨時都有上去的決心，總是會有人累了、需要休息，希望我是那個第一個準備的人」。

談到對哪幾位後援投手印象深刻，宋家豪提到，樂天隊福山博之、松井裕樹。

福山博之近4年出賽數相當驚人，分出賽65、65、69、65場，今年成績6勝23中繼7救援，防禦率僅1.06。

宋家豪直呼，福山博之出賽數很可怕，他曾問「福山手不會酸，他都說不會、沒感覺，且習慣每天進牛棚練投，儘管投球量不多，但就是要維持球感」。1061228

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