快腿張偉聖台日賽學經驗 盼追隨哥哥旅外

台日高中棒球菁英對抗賽，興大附農28日與日本和歌山縣隊交手，興大附農野手張偉聖（右2）先發打第9棒，在8局平手時關鍵三壘打，替球隊拿下1分；張偉聖是旅美球員張進德、張育成的弟弟，他表示，畢業後也希望挑戰旅外，若沒有機會，也會投入中華職棒選秀。中央社記者謝靜雯攝 106年12月28日

（中央社記者謝靜雯台中28日電）台日高中棒球菁英對抗賽，興大附農野手張偉聖在與日本和歌山縣隊比賽，8局平手時關鍵三壘打，替球隊拿下1分；張偉聖是旅美球員張進德、張育成的弟弟，他畢業後也盼挑戰旅外。



張偉聖高中曾一度中斷學業，後來在哥哥們的鼓勵下，重新回到學校、也重回棒球場上，因曾經離開，他特別珍惜回到球場打球的機會，今年20歲的張偉聖，結束台日高中棒球菁英對抗賽後，由於年紀因素，正式大型聯賽都沒辦法參加，「我很珍惜跟大家一起打球的機會」。



左打的張偉聖從本壘到一壘最快可以跑出4秒10，比大聯盟左打球員平均速度4秒20還要快，先天條件優異，也有不錯的打擊能力，原本是外野手，哥哥張育成去年建議他多練游擊守備，「多一個位置多一個機會」，練了一年多，前天也在台日青棒賽中，正式比賽游擊守備初體驗。



張偉聖表示，「游擊守備還有很多需要學習的地方，包括協調性等」，明年高中畢業後，暫時不考慮讀大學，最大的目標還是希望挑戰旅外，如果沒有機會，也會投入中華職棒選秀。



興大附農今天與日本和歌山縣隊交手，張偉聖先發打第9棒，兩隊7局打完都沒能拿下分數，8局興大附農靠著內野安打、張偉聖關鍵三壘打，拿下第1分，也帶起球隊氣勢。



張偉聖表示，上場打擊就設定好球路，全力揮擊，連兩屆參加台日青棒賽，張偉聖也表示從日本隊球員身上學到很多，包括守備、兩好球後與投手的纏鬥等；興大附農明天將與日本大阪府明星隊爭季軍，張偉聖表示會好好珍惜，「享受大家一起奮鬥的感覺」。1061228